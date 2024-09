Mengenal Emmy Awards: Apa Arti Patung Wanita dan Elektron?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penghargaan Primetime Emmy Awards 2024 berlangsung dengan meriah pada Minggu malam 15 September 2024 di Peacock Theater, Los Angeles. Ajang penghargaan bergengsi ini memberikan apresiasi tertinggi bagi pencapaian luar biasa di dunia pertelevisian Amerika Serikat.

Kali ini, Disney memimpin dengan total 60 kemenangan, memecahkan rekor sebelumnya. Acara ini dipandu oleh Eugene dan Dan Levy dan disiarkan langsung melalui ABC.

Asal Usul Emmy Awards

Dilansir dari Britannica, penghargaan Emmy pertama kali diselenggarakan pada tahun 1949. Hari itu menjadi ajang tahunan untuk merayakan pencapaian tertinggi dalam industri televisi Amerika. Nama Emmy sendiri berasal dari istilah “Immy,” julukan untuk tabung kamera image orthicon yang digunakan di televisi pada masa awal.

Patung Emmy menampilkan figur wanita bersayap yang melambangkan seni, sementara elektron yang diangkat tinggi melambangkan sains. Penghargaan ini dibuat oleh National Academy of Television Arts and Sciences. Ketentuannya, hanya anggota akademi yang boleh memberikan suara yang masing-masing di bidang keahlian mereka. Misalnya, aktor memilih aktor, penulis memilih penulis, dan seterusnya.

Dominasi Disney dan Shogun yang Cetak Sejarah

Disney menjadi pemenang besar malam itu. Mereka menampung 60 kemenangan yang memecahkan rekor dalam satu musim. Salah satu serial unggulannya adalah Shogun. Serial non-bahasa inggris ini berhasil membawa pulang empat penghargaan utama, termasuk kategori Best Drama Series.

Kemenangan besar lainnya diraih oleh Anna Sawai, yang dinobatkan sebagai Best Actress in a Drama Series, serta Hiroyuki Sanada yang memenangkan penghargaan Best Actor in a Drama Series. Mereka mencetak sejarah sebagai aktor Jepang pertama yang memenangkan kategori tersebut di ajang Emmy. Selain itu, Shogun juga meraih penghargaan untuk penyutradaraan terbaik oleh Frederick EO Toye.

Serial Shogun menceritakan kisah politik dan konflik budaya yang terjadi di Jepang pada abad ke-17, dan telah laris di kancah dunia sejak tayang di berbagai platform streaming. Kepiawaian para aktor, kualitas produksi dan perhatian pada detail sejarah menjadikan Shogun sebagai salah satu serial paling dinantikan tahun ini.

Sementara itu, serial Hacks membuat kejutan dengan memenangkan Best Comedy Series, mengalahkan pemenang tahun sebelumnya, The Bear. Bintang utama Hacks, Jean Smart, juga meraih penghargaan Best Actress in a Comedy Series. Meski kalah di kategori utama, The Bear masih meraih empat kemenangan besar lainnya, termasuk aktor terbaik untuk Jeremy Allen White, aktris pendukung terbaik untuk Liza Colón-Zayas, serta aktor pendukung terbaik untuk Ebon Moss-Bachrach.

Dengan total 11 kemenangan di Emmy Awards tahun ini, The Bear berhasil mencetak rekor baru untuk jumlah penghargaan terbanyak yang dimenangkan oleh sebuah komedi dalam satu musim. Melampaui pencapaian mereka sendiri tahun sebelumnya yang meraih 10 kemenangan.

Penghargaan di Kategori Akting dan Penyutradaraan

Kategori akting lainnya juga diramaikan oleh berbagai bintang. Elizabeth Debicki dari The Crown memenangkan penghargaan aktris pendukung terbaik dalam serial drama, sementara Billy Crudup dari The Morning Show meraih penghargaan aktor pendukung terbaik dalam serial drama.

Untuk kategori serial terbatas, Lamorne Morris meraih penghargaan aktor pendukung terbaik untuk Fargo, sedangkan Jodie Foster dinobatkan sebagai aktris terbaik dalam genre tersebut untuk perannya di True Detective: Night Country.

Di kategori penyutradaraan, Steven Zaillian memenangkan penghargaan Best Director for a Limited Series untuk karyanya di Ripley, sementara Christopher Storer meraih penghargaan Best Director for a Comedy Series untuk The Bear.

