Kim Seon Ho Akhiri Tur Asia di Jakarta, Energi Terisi Seratus Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Seon Ho kembali menyapa penggemarnya, Seonhada, di Jakarta, Sabtu 27 Juli 2024. Tak jauh berbeda dengan fan meeting sebelumnya, dia banyak berinteraksi dengan penggemar dan menyanyikan beberapa lagu. Fan meeting ini sekaligus menutup rangkaian 2024 Kim Seon Ho Asia Tour Color Full.

Kim Seon Ho mengawali fan meeting dengan menyanyikan lagu berjudul "Miracle" yang dibuat khusus untuk Asia Tour 2024. Dia juga berparitisipasi menulir liriknya dan memasukkan bagian chorus dari penggemar.

Tidak hanya itu, Kim Seon Ho yang mengenakan atasan kaus puth dengan setelan jas hitam, juga menyapa penggemarnya menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar. "Halo, selamat sore, senang bertemu kalian, ayo bersenang-senang hari ini," katanya, yang mengingat sorak sorai Seonhoada saat fan meeting Juni 2023.

Pemeran drama Start Up itu menceritakan aktivitasnya selama setahun terakhir. Salah satunya syuting drama Can This Love be Translated, serta The Tryant yang akan dirilis pada 14 Agustus 2024. Di sela-sela jadwal syutingnya dia juga menyempatkan untuk menyapa penggemarnya melalui Asia Tour 2024, yang digelar di Seoul, Manila, Jepang dan Jakarta.

Bagi Kim Seo Ho bertemu dengan Seohohada memberikan energi yang besar untuk dirinya. Dia mengatakan untuk mengisi kembali energi yang terkuras setelah bekerja keras dengan bertemu orang dan beristirahat. Namun kalau bertemu dengan Seohohada, kepercayaan dirinya meningkat drastis.

"Pokoknya hari ini energi saya akan diisi 100 persen setelah bertemu kalian," ujar bintang drama Hometown Cha Cha Cha itu.

Melihat banyaknya dukungan dari penggemar, menurutnya salah satu cara memberikan balasan yang terbaik adalah dengan akting yang terbaik juga. Dia mengatakan selalu menekankan berulang-ulang bahwa tujuan hidupnya adalah menjad aktor yang memiliki kemampuan aking terbaik.

"Karena itu saat melihat karya-karya lainnya belajar dari situ dan berusaha menujukkan yang terbaik untuk kalian semua," katanya.

Bermain game bersama penggemar

Acara fan meeting tadi malam benar-benar membuat Kim Seon Ho dan penggemarnya bersenang-senang. Permaiannnya pun lebih beragam dari fan meeting sebelumnya. Termasuk bermain tebak bermain tebak estafet gambar, meniru emoticon yang dibuat penggemar, mewarnai gambar khusus yang dibuat olehnya sendiri serta bagi-bagi hadiah eksklusif.

Tidak terasa selama hampir dua jam kebersamaan Seon Ho dan penggemarnya berlalu dengan cepat. Alur acara yang penuh tawa dan interaksi Seon Ho dengan penggemar yang cair, juga berkat pembawa acaranya Indra Herlambang. Dia pun memuji Indra sebagai pembawa acara terbaik.

Di akhir acara, dia dibuat haru dengan video khusus yang dibuat khusus oleh Seonhoada Indonesia. Bahkan dia terlihat menyapu air matanya dengan lengan kemejanya. "Tadinya saya tidak mau menangis, terima kasih banyak, benar-benar, banyak hal yang ada di pikiran saya, ini adalah fan meeting terakhir tahun ini, ini benar-benar kenangan tak terlupakan, aku cinta kalian, terima kasih," ujarnya.

Tak hanya membuat video khusus, Seohohada juga membuat hand banner berisi kutipan yang terinspirasi dari Kim Seo Ho, yaitu Mari melukis wanra bersama sampai tua. Terima kasih, kami mencintaimu.

Sambil memegang banner itu, Kim Seon Ho memutari panggung dan mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya. "Semuanya hati-hati di jalan, sampai jumpa lagi, sehat-sehat ya, aku cinta kalian sampai bertemu lagi, pokoknya sampai tua kita bersama-sama ya," ujarnya, sebelum mengakhiri fan meeting dengan menyanyikan lagu "Reason."

