Profil Choi Soo Jong, Penerima Daesang KBS Drama Awards 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Choi Soo Jong menerima piala Daesang berkat penampilannya dalam drama Korea Goryeo-Khitan War dalam KBS Drama Awards pada 31 Desember 2023. Choi Soo Jong berperan sebagai Kang Gam Chan. Adapun Goryeo-Khitan War menerima tujuh penghargaan.

Mengenal Choi Soo Jong

Dikutip dari My Drama List, Choi Soo Jong lahir pada 18 Desember 1962. Choi Soo Jong memulai debut aktingnya pada 1987. Ia sebagai aktor muda dalam The Tree Blooming With Love atau yang sering disebut Love Tree. Dia memerankan karakter Kim Hyun Woo. Pada 2018 ia memainkan peran utama dalam drama My Only One. Ia berperan sebagai Kang Soo II atau Kim Yoong Hoon.

Dikutip dari situs web The Movie Database, drama Goryeo-Khitan War mengisahkan sosok jenderal penasehat raja dengan berbagai kepiawaian strategi di medan perang. Sosok bijaksana mendampingi raja yang masih berusia 19 tahun, namun harus menghadapi peperangan.

Tentang Goryeo-Khitan War

Goryeo-Khitan War tayang pada 11 November 2023. Disutradarai Jeon Woo Sung dan Kim Han Sol. Dikutip dari My Drama List, Goryeo-Khitan War diadopsi dari novel Goryeo-Khitan War: Sweet Rain in the Winter. Cerita yang ditulis Lee Jung Woo ini berhubungan dengan sejarah periode kedua dan ketiga Perang Goryeo-Khitan.

Dikutip dari Soompi, Goryeo-Khitan War dibintangi Kim Dong Jun sebagai Raja Hyeonjong yang ingin menyatukan Dinasti Goryeo di Korea. Niat itu untuk memenangkan perang melawan Dinasti Liao di Cina yang dipimpin Khitan.

Raja Hyeonjong dinobatkan sebagai kaisar pada usia muda. Ia menjadi penguasa kedelapan Goryeo dan raja yang membantu mendirikan dinasti tersebut. Raja Hyeonjong terkenal bersifat toleran dengan aura karismatik. Ia juga memiliki senyuman dan mata yang lembut.

Setelah menjadi raja pada usia 19 tahun, Hyeonjong mengalami awal yang sulit pada pemerintahannya. Kala itu, kerajaannya diserang oleh pasukan tentara Khitan. Namun, dalam keadaan ini, dia dibantu Jenderal Kang Gam Chan yang diperankan Choi Soo Jong.

