Aktor Kawakan Joo Ji Hoon Genap 42 Tahun, Berikut Daftar Drakor dan Filmnya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor kawakan Korea Selatan Joo Ji Hoon berulang tahun yang ke-42 hari ini, 16 Mei 2024. Bintang drakor hit Kingdom ini telah malang melintang di serial televisi hingga di layar lebar Negeri Ginseng.

Dikutip dari imbd.com aktor yang lahir pada 16 Mei 1982 ini merintis karirnya dengan menjadi model sebelum banting setir ke dunia seni peran. Karirnya sebagai model dimulai pada 2003. Ia tampil di beberapa iklan termasuk merek besar seperti Levi’s, Calvin Klein, dan Reebok, pada awal kariernya ia juga sempat berpartisipasi dalam berbagai serial TV.

Hingga 2006, Ji Hoon mendapatkan peran terobosannya dalam serial komedi romantis Korea Selatan Princes Hours, berdasarkan Manhwa Goong, sebagai Pangeran Shin yang berhati dingin. Drama ini berhasil meraih rating puncak 28,3 persen di dalam negeri, dari sana namanya semakin dikenal secara internasional. Selain popularitasnya yang melambung,Ji Hoon juga berhasil menyabet penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di MBC Drama Awards bersama lawan mainnya Yoon Eun-Hye.

Maret 2007, setahun setelah debut suksesnya, Ji Hoon membintangi drama balas dendan KBS2 The Devil, bersama Uhm Tae-Woong dan Shin Min-Ah. Pada bulan yang sama, ia menerima penghargaan Bintang Asia Baru di Penghargaan TV Astar ke-1 atas penampilannya dalam Princess Hours dan The Devil. Aktor kelahiran 1982 ini kemudian melebarkan sayapnya ke layar lebar melalui debut film Antique pada 2008 berdasarkan manga Antique Bakery. Film tersebut juga diundang ke Festival Film Internasional Berlin ke-59.

Masa gelap dalam kariernya terjadi pada 2009, Joo Ji Hoon dilarang tampil di tiga stasiun televisi besar MBC, KBS, dan SBS setelah dinyatakan bersalah menggunakan ekstasi dan ketamin. Tiga tahun setelahnya, pada 2012 Ji Hoon kembali ke industri hiburan, ia mendapatkan peran dalam film komedi I Am the Kings. Perjalanan kariernya terus melejit seiring tawaran yang berdatangan berkat bakatnya yang memukau dalam dunia seni peran.

Dikutip dari Mydramalist, berikut adalah sejumlah drama hingga film yang pernah dibintangi aktor Joo Ji Hoon:

Drama:

Goong (2006)

Lucifer (2007)

Five Fingers (2012)

Medical Top Team (2013)

Mask (2015)

Kingdom (2019)

Item (2019)

Hyena (2020)

Kingdom Season 2 (2020)

Jirisan (2021)

The Trauma Code:Heroes on Call (2024)

Light Shop (2024)

Blood Free (2024)

Love on a Single Log Bridge (2024)

Film:

Antique Bakery (2008)

The Naked Kitchen (2009)

I Am a King (2012)

Marriage Blue (2013)

Love Suspects (2014)

Confession (2014)

The Treacherous (2015)

Asura : The City of Madness (2016)

Along With The Gods: The Two Worlds (2017)

Along With The Gods 2: The Last 49 Days (2018)

The Spy Gone North (2018)

Dark Figure of Crime (2018)

Hostage: Missing Celebrity (2021)

Hunt (2022)

Gentleman ( 2022)

Project Silence (2023)

Ransomed (2023)

