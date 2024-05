Sinopsis Tarot, Film Horor Terbaru Tayang di Bioskop Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Tarot tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 15 Mei 2024. Tarot adalah film horor yang diproduksi oleh Sony Pictures Entertainment. Dikutip dari situs web In Session Film, Tarot arahan sutradara Spenser Cohen dan Anna Halberg. Para pemerannya Harriet Slater yang sebelumnya berperan sebagai Fran dalam Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023).

Film ini menggambarkan kengerian melalui kartu tarot yang biasanya digunakan untuk kegiatan spiritual dan meramal nasib. Film ini juga menghadirkan misteri gambar entitas kartu tarot berubah menjadi nyata dan mengancam keselamatan.

Sinopsis Film Tarot

Baca Juga: Film The Outlaws Mencapai 40 Juta Penonton

Dikutip dari situs web Supanova, Tarot berkisah tentang sekelompok teman yang melanggar aturan sakral pembacaan tarot dengan menggunakan kartu milik orang lain, sehingga memicu rangkaian kejadian supernatural. Entitas yang digambarkan kartu tarot tersebut muncul mulai mengancam nyawa mereka.

Mereka menghadapi situasi yang mengerikan dan harus berlomba melawan maut untuk menghindari nasib yang telah diramalkan. Film ini menggabungkan horor dengan elemen komedi dan menggunakan efek praktis yang dipadukan dengan beberapa efek visual untuk memperkuat pengalaman horor.

“Kami telah membuat film pendek dengan Sony berjudul Blank. Kami memiliki hubungan kerja yang luar biasa dengan studio tersebut,” kata Hallberg dalam wawancaranya dengan Supanova.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Jadi, kami membicarakan tentang ide dan konsep lain, dan mereka datang kepada kami dengan ide untuk membuat film tersebut. film horor tentang astrologi. Bagi kami, tidak ada yang menakutkan tentang lambang zodiak, tetapi yang menakutkan bagi kami adalah pembacaan tarot. Jadi, kami memikirkan ide untuk menggabungkan keduanya, dan itulah yang akhirnya menjadi film Tarot.”

Film ini dimulai dengan pengenalan panjang yang menjelaskan kalender astrologi mempengaruhi kepribadian karakter-karakter tersebut. Karakter Haley (Harriet Slater) dan teman-temannya menyadari aturan tak terucapkan yang telah mereka langgar. Dalam seni ramalan kuno dengan tarot, seseorang tidak boleh menggunakan kartu milik peramal lain. Hal ini sangat penting, terutama jika seseorang tidak mengetahui asal-usulnya.

Tanpa persiapan, mereka mendapati diri menghabiskan waktu berikutnya untuk lari dari makhluk jahat saat pembacaan tarot Haley terwujud dalam kenyataan yang mengerikan.

Pilihan Editor: Film Horor Paku Tanah Jawa Segera Dirilis, Bercerita Tentang Urban Legend Gunung Tidar