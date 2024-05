Mengenal Pemeran Film Tarot

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Tarot tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 15 Mei 2024. Tarot adalah film horor yang diproduksi oleh Sony Pictures Entertainment. Dikutip dari situs web In Session Film, Tarot arahan sutradara Spenser Cohen dan Anna Halberg.

Pemeran Film Tarot

1. Avantika Vandanapu

Dikutip dari IMDb, Avantika lahir di Amerika Serikat pada 25 Januari 2005. Ia tercatat sebagai orang termuda keturunan Asia Selatan yang membintangi dan menjadi produser eksekutif serial Crown of Wishes, serial berbasis Mitologi Hindu India pertama yang haknya dia pilih dan dijual ke Disney+.

2. Jacob Batalon

Dikutip dari Naijanews, Jacob Batalon aktor Amerika yang dikenal perannya sebagai Ned Leeds, sahabat Peter Parker dalam seri film Spider-Man di Marvel Cinematic Universe (MCU), yang dibintangi oleh Tom Holland.

Lahir di Honolulu, Hawaii, pada 9 Oktober 1996, Batalon bersekolah di Damien Memorial School, kemudian belajar teori musik di Kapi'olani Community College sebelum pindah ke New York Conservatory for Dramatic Arts untuk mempelajari akting.

Selain perannya dalam film Spider-Man, Batalon juga tampil dalam film Every Day (2018) dan memainkan peran utama dalam serial Reginald the Vampire (2022).

3. Larsen Thompson

Larsen Thompson lahir di Amerika pada 19 November 1999. Ia model, penari, dan aktris multitalenta yang pertama kali dikenal sebagai penari dalam video penggemar viral untuk lagu Beyonce Run the World (Girls). Dia telah tampil dalam beberapa video musik resmi, termasuk American Money oleh Borns, Beautiful Trauma oleh P!nk, dan Chained to the Rhythm oleh Katy Perry, serta menjadi penari cadangan untuk Janet Jackson, Christina Aguilera, dan Silento.

Larsen telah bekerja dengan berbagai merek ternama seperti Dior, Fendi, Puma, dan Marc Jacobs. Dia juga tampil di banyak publikasi mode dan gaya hidup seperti New York Times, Harper's Bazaar, dan Teen Vogue.

4. Humberly Gonzalez

Humberly González lahir di Venezuela pada 14 April 1992. Ia artis Kanada yang menyukai akting di sekolah menengah dan mengembangkannya melalui program Teater di Keyano College dan Sekolah Teater Nasional di Montreal.

Humberly memulai kariernya dengan peran tamu di serial seperti Orphan Black, Saving Hope, dan The Detail. Dia dikenal karena perannya sebagai Rosario di film televisi Killer High, Vanessa di In The Dark, Brooklyn 2 di Utopia Falls, dan Sophie Sanchez dalam serial Netflix Ginny dan Georgia.

