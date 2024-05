Frank Sinatra Berpulang 26 Tahun Lalu, Ini 5 Lagu Populernya Salah Satunya Jadi OST Squid Game

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Frank Sinatra lahir pada 12 Desember 1915 di New Jersey, Amerika Serikat (AS). Selama hidupnya, ia mendapatkan pencapaian dalam dunia musik dan film. Ia memberikan penampilan konser terakhir kalinya pada 1995 di Palm Desert Marriott Ballroom, California. Lalu, pada 14 Mei 1998, Frank Sinatra meninggal karena serangan jantung di Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles ketika berusia 82 tahun.

Dikutip dari laman biography, namun, sampai saat ini, karya Sinatra masih terkenang oleh masyarakat luas. Bahkan, lagu-lagu Sinatra masih diperdengarkan sampai sekarang. Adapun, lima lagu populer Sinatra sampai saat ini sebagai berikut, yaitu:

1. Fly Me to the Moon (1964)

Menurut songmeanisandfacts, lagu Fly Me to the Moon ini berfokus pada penyanyi yang sedang jatuh cinta kepada kekasih. Seluruh bait pertama lagu ini merujuk benda langit yang berhubungan dengan romansa seseorang. Namun, bagian akhir lagu yang ditulis Bart Howard ini menjadi spesifik dalam memecah perasaannya tentang seorang perempuan. Lagu ini ditutup dengan kalimat “I love you” yang merupakan sentimen konsisten dari awal untuk menyatakan rasa cinta. Lagu ini menjadi soundtrack serial populer asal Korea Selatan, Squid Game.

2. Strangers in the Night (1966)

Berdasarkan thefranksinatra, Strangers In The Night ditulis oleh Charles Singleton dan Eddie Snyder yang pernah dibawakan berbagai penyanyi sebelum Sinatra. Namun, ketika Sinatra memasukkan lagu ini ke dalam album dengan judul sama, Strangers In The Night menjadi hits besar. Lagu ini ditulis untuk film A Man Could Get Killed yang menceritakan tentang dua orang asing saling jatuh cinta pada pandangan pertama saat malam hari.

3. My Way (1968)

Dikutip genius, My Way ditulis oleh Paul Anka khusus untuk Sinatra yang berhasil mendapatkan kesuksesan besar. Lagu ini berhasil meraih rekor untuk waktu paling lama berada di tangga lagu single 40 besar Inggris selama 75 minggu. Meskipun sukses, tetapi putri Sinatra, Tina Sinatra membenci lagunya. Tina selalu menganggap lagu ini mementingkan dan memanjakan diri sendiri.

Dilansir npr.org, My Way mengisahkan tentang individualisme orang AS. Lagu ini membuat seseorang menjalani kehidupan dengan cara sendiri tanpa keraguan dan penyesalan.

4. That’s Life (1966)

Mengacu songfacts, lagu yang sangat optimis ini ditulis oleh Dean Kay dan Kelly Gordon. Lagu ini mengisahkan tentang Sinatra yang mengalami banyak jatuh dan bangun dalam kehidupan pribadi serta kariernya. Lagu ini membangkitkan semangat untuk tetap menjalankan kehidupan pada hari esok. Ungkapan "That's life" kerap digunakan untuk menyampaikan kekecewaan. Namun, melalui lagu ini, Sinatra ingin menunjukkan semua hal baik-baik dalam kehidupan.

5. I’ve Got You Under My Skin (1953)

Menurut songfacts, lagu ini ditulis oleh Cole Porter pada 1936. Lalu, pada 1946. Frank Sinatra membubuhkan kehebatannya dengan aransemen Nelson Riddle. Barulah, pada 1953, ia merilis lagu I’ve Got You Under My Skin. Biasanya, kalimat I’ve got you under my skin merupakan idiom untuk mengekspresikan kekesalan kepada seseorang. Namun, melalui lagu ini, Frank Sinatra mencoba memutarbalikkan makna tersebut dengan arti membuat perempuan tergila-gila padanya.

