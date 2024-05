Drummer Band Pink Floyd Nick Mason Mau Reuni, Mungkinkah Roger Waters dan David Gilmour Sepanggung?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Reuni anggota kelompok legendaris band Pink Floyd bagai mustahil sejak pertengkaran berkepanjangan antara dua anggota yang masih bertahan, Roger Waters dan David Gilmour, kian meningkat beberapa tahun terakhir. Namun, sang drummer, Nick Mason, mengaku terbuka terhadap gagasan untuk mengadakan konser reuni.

"Tapi saya tidak tertarik untuk melakukan (hanya dengan) salah satu dari mereka yang berseteru," katanya pada Selasa, 14 Mei 2024, dikutip dari Reuters.

Sejak terakhir kali manggung bersama di konser amal Live 8 di Hyde Park, London pada 2005 alias dua dekade silam, grup legendaris asal Inggris ini tak pernah lagi tampil. Pemain keyboard Richard Wright meninggal pada 2008 dan vokalis asli Syd Barrett, yang hengkang dari band lebih awal karena kesehatan mental, meninggal pada 2006.

Sementara dua dari tiga anggota tersisa, Roger dan David justru berseteru, dan menjadi perseteruan paling sengit dalam musik rock terkini. Peluang reuni tampaknya benar-benar mustahil. Meski bersedia, Mason mengaku tak akan mendapatkan persetujuan, baik dari Roger maupun David. Walau ia belum mendiskusikan rencana itu dengan keduanya.

"Oh ya. Saya bersedia. Tapi saya rasa Anda tidak akan mendapat banyak dukungan dari Roger dan David untuk bekerja sama," kata pria 80 tahun itu kepada Reuters.

Roger meninggalkan band pada 1985 karena perbedaan pribadi dan terlibat dalam perselisihan hukum atas penggunaan nama Pink Floyd. Pertengkarannya dengan David semakin memburuk sejak itu dan keduanya bentrok tahun lalu di media sosial karena perang Rusia-Ukraina.



Roger Waters adalah kekuatan kreatif di balik album band paling terkenal seperti The Dark Side of the Moon dan The Wall.

Sedangkan vokal David Gilmour dan solo gitar legendaris membantu mendefinisikan suara band Pink Floyd yang khas. Tapi, betapa legendarisnya band rock ini, wacana reuni mungkin bakalan menjadi wacana selamanya.

"Kami telah selesai (tidak ada reuni). Saya mendukung Roger Waters melakukan apa pun yang dia ingin lakukan dan menikmati dirinya sendiri," kata David Gilmour dalam wawancara dengan Guitar Player, dilansir Ultimateclassicrock, Maret 2021 lalu.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | REUTERS | ULTIMATECLASSICROCK

