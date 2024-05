Menapaki Usia ke 31 Tahun, Ini Profil Aktris dan Penyanyi Bernama IU atau Lee Ji Eun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Merayakan ulang tahunnya yang ke-31, IU nama panggung dari Lee Ji-eun, terus memukau penggemar di seluruh dunia dengan bakatnya yang luar biasa di berbagai bidang hiburan. Sebagai penyanyi, aktris, dan penulis lagu, IU dikenal luas tidak hanya di Korea Selatan tetapi juga di kancah internasional. Seperti apa profil IU? Berikut informasinya.

Awal Kehidupan dan Nama Panggung

Lee Ji Eun, yang lebih dikenal dengan nama panggung IU, adalah seorang penyanyi solo, produser musik, penulis lagu, model, dan aktris ternama asal Korea Selatan. Nama panggung IU merupakan gabungan dari ‘I and You’ yang berarti 'aku dan kamu', melambangkan persatuan melalui musik.

IU lahir dalam keluarga sederhana dan pernah tinggal di rumah kecil dengan satu kamar selama satu tahun. Kepribadiannya yang sederhana dan rendah hati selalu berhasil membuat publik kagum.

Perjalanan Karier Musik

IU memulai karier musiknya dengan audisi di berbagai agensi besar, termasuk JYP Entertainment, namun tidak berhasil. Kesempatan datang ketika ia diterima oleh LEON Entertainment (sekarang Kakao M), dan memulai debutnya pada tahun 2008 dengan album "Lost and Found."

Namanya mulai bersinar dengan perilisan lagu "Good Day" pada tahun 2010, yang bertahan di puncak tangga lagu digital Gaon Korea Selatan dan dinobatkan sebagai lagu terbaik dekade 2010-an oleh majalah Billboard pada 2019.

IU telah merilis tujuh album dan puluhan single, dengan diskografi yang mencakup album seperti "Lost and Found," "Growing Up," "Last Fantasy," "Modern Times," "Palette," dan "Lilac."

Karier Akting

Setelah sukses di dunia musik, IU memperluas kariernya ke dunia akting. Debut aktingnya dimulai dengan drama "Dream High" pada tahun 2011, bersama Kim Soo Hyun, Bae Suzy, dan Ok Taecyeon. Ia kemudian membintangi berbagai drama populer seperti "The Producers" (2015), "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo" (2016), dan "Hotel Del Luna" (2019).

IU juga terlibat dalam beberapa film layar lebar, termasuk "Shades of the Heart" (2021), "Dream" (2021), dan "Broker" (2022). Film "Broker" berhasil masuk ke dalam Festival Film Cannes ke-75 pada Mei 2022, menambah deretan pencapaian dalam kariernya.

Pengaruh dan Pencapaian

IU dikenal tidak hanya karena bakatnya tetapi juga karena kebaikan hatinya. Ia sering terlibat dalam kegiatan amal dan menyumbangkan uang untuk berbagai tujuan, seperti pendidikan anak-anak kurang mampu dan bantuan bencana alam.

Dikenal sebagai "Nation’s Little Sister" dan "Nation’s Sweetheart," IU memiliki fandom setia yang dikenal sebagai UAENA. Ia telah memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Best Female Artist di Mnet Asian Music Awards dan Artist of the Year di Melon Music Awards.

