26 Tahun Sang Legenda Frank Sinatra Berpulang, Martin Scorsese Bakal Angkat Kisahnya di Film Biopik

TEMPO.CO, Jakarta - Frank Sinatra lahir pada 12 Desember 1915 di Hoboken, New Jersey, Amerika Serikat (AS). Ia merupakan anak dari orang tua bernama Martin, pemilik kedai minuman dan Natalie, pengaruh yang mendominasi politik lokal serta karier putranya.

Mengacu Britannica, Sinatra mendapatkan inspirasi untuk bernyanyi sejak remaja usai mendengar rekaman Bing Crosby. Setelah itu, ia bergabung dengan grup penyanyi lokal, Hoboken Four. Namun, dalam grup tersebut, hanya Sinatra yang berambisi kuat pada musik sehingga dibubarkan karena tidak memiliki jalan sama. Setelah itu, ia bernyanyi dengan band dansa lokal dan melakukan siaran radio jarak jauh.

Lalu, pada 1939, Sinatra dipekerjakan oleh pemain terompet Harry James untuk memulai band sendiri. Bersama band James selama 6 bulan, ia merilis 10 rekaman lagu, seperti From the Bottom of My Heart. Setelah itu, ia mendapatkan popularitas yang melesat cepat sehingga dibebaskan oleh James menerima tawaran menguntungkan dari pemimpin band Tommy Dorsey. Bergabung dengan pemimpin band tersebut, Sinatra merilis 83 rekaman dengan balada up-tempo.

Pada 1942, popularitas Sinatra melampaui Dorsey dan merindukan karier solo. Namun, Dorsey menikmati popularitas tersebut sehingga sangat marah ketika Sinatra menyatakan keinginannya untuk pergi. Setelah beberapa bulan bernegosiasi “pahit”, Sinatra meninggalkan Dorsey dan langsung meroket dengan merilis banyak single hits sebagai penyanyi solo.

Menurut biography, tidak puas hanya bergelut dalam dunia musik, pada 1943, Sinatra memulai debut film melalui Reveille With Beverley dan Higher and Higher. Dua tahun kemudian, ia memenangkan Academy Award khusus untuk film pendek buatannya berjudul The House I Live In.

Kendati demikian, popularitas Sinatra mulai menurun sehingga kontrak rekaman dan filmnya diputus pada awal 1950-an. Tidak memerlukan waktu lama, 3 tahun kemudian, ia membuat comeback dengan memenangkan Piala Oscar untuk aktor pendukung From Here to Eternity. Kemudian, ia dengan cepat menemukan outlet vokal baru bersama Capitol Records dan terlahir kembali sebagai penyanyi dengan dominan genre jazz.

Setelah mendapatkan kembali popularitas, Sinatra menikmati kesuksesan yang berkelanjutan dalam film dan musik selama beberapa tahun kemudian. Bahkan, ia menerima Grammy Lifetime Achievement Award. Selain itu, ia juga mendirikan grup musik Rat Pack bersama Sammy Davis Jr., Dean Martin, Peter Lawford, dan Joey Bishop yang berjaya pada 1960-an. Tak hanya dalam dunia hiburan, pada awal 1970-an, ia menjadi aktif dalam dunia politik yang sempat berkampanye untuk Franklin D. Roosevelt dan meraih Presidential Medal of Freedom.

Sinatra tampil dalam konser untuk terakhir kalinya pada 1995 di Palm Desert Marriott Ballroom, California. Kemudian, pada 14 Mei 1998, ia meninggal dunia karena serangan jantung di Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles ketika berusia 82 tahun.

Pembuatan Film Biopik

Dilansir People dari Variety, sutradara Martin Scorsese, berencana membuat film biografi tentang Frank Sinatra. Leonardo DiCaprio akan berperan sebagai Sinatra yang akan beradu akting dengan Jennifer Lawrence sebagai istri keduanya, Ava Gardner. Namun, putri Sinatra, Tina belum menyetujui proyek pembuatan film ini.

