Sinopsis Do You See What I See, Film Horor yang Diadaptasi dari Podcast

TEMPO.CO, Jakarta - Film Do You See What I See merupakan adaptasi dari podcast horor terkenal Do You See What I See yang dikurasi oleh Mister Popo atau Rizky Ardi Nugroho dan ditulis oleh Lele Laila. Film besutan sutradara Awi Suryadi ini mengadopsi cerita dari episode ke-64 yang berjudul First Love. Film horor karya sutradara KKN di Desa Penari ini sudah tayang di bioskop pada 16 Mei 2024.

Dikutip dari 21 Cineplex, Do You See What I See mengisahkan kehidupan Mawar (Diandra Agatha) setelah kehilangan kedua orang tuanya, ia sering merasa kesepian. Rasa sepinya sering diungkapkan kepada Vey (Shenina Cinnamon), teman satu kos sekaligus sahabatnya.

Sinopsis Do You See What I See

Pada hari ulang tahunnya, Mawar berharap bisa menemukan seorang pria yang dapat membuat hari-harinya tak lagi sepi. Permintaan Mawar terwujud ketika ia bertemu dengan seorang pria bernama Restu (Noval Tubagus). Vey ikut berbahagia ketika Mawar bercerita soal pacar barunya itu.

Namun sejak saat itu, deretan hal aneh mulai terjadi. Kos-kosan mereka mengalami berbagai teror. Deretan kejadian aneh terjadi hingga Vey menemukan petunjuk gangguan mistis yang dialami berkaitan dengan pacar baru Mawar yang ternyata bukan manusia. Film produksi MD Pictures ini dibintangi Shenina Cinnamon, Diandra Agatha, Sonia Alyssa, Yesaya Abraham, Sarah Felicia, Jessica Shaina, Ratu Rafa, Noval Tubagus

Sebelumnya, CEO dan Founder MD Entertainment Manoj Punjabi menyebut kekuatan cerita yang sudah viral melalui podcast Do You See What I See memiliki potensi besar untuk diterima masyarakat.

“MD hadir dengan gebrakan baru. Kali ini kami melakukan visualisasi kisah yang viral di ranah podcast ke layar lebar. Inisiatif semacam ini, beserta kekuatan cerita yang sudah viral, memiliki potensi untuk diterima masyarakat,” katanya saat acara syukuran persiapan memasuki masa produksi, 15 Juni 2023, dikutip dari situs web MD Entertainment.

