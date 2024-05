Marilyn Manson Menyepakai Kontrak Rekaman dengan Label Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi rock Amerika Serikat Marilyn Manson menyepakati kontrak rekaman baru dengan label independen Nuclear Blast. Hal ini diketahui setelah Manson membagikan bocoran dalam unggahan video baru yang menampilkan dia memegang apel dan sesuatu yang tampak seperti botol parfum.

Menuju akhir video, terdengar Marilyn Manson berucap kalimat, "Keep sleeping, I'll make you dream of me." Lagu ini akan menjadi rekaman pertamanya sejak merilis album We Are Chaos pada 2020.

Laporan Rolling Stone, kesepakatan kontrak ini telah dikonfirmasi. Namun, belum diketahui kontrak rekaman ini akan menghasilkan single atau album baru. Kontrak rekaman baru ini muncul setelah Marilyn Manson tersandung skandal pelecehan seksual terhadap beberapa wanita.

Kasus ini bermula pada Februari 2021 ketika mantan tunangan Marilyn Manson, Evan Rachel Wood menuduh Marilyn melakukan pelecehan seksual, penyiksaan, disertai ancaman. Tuduhan serupa juga dilayangkan oleh lebih dari 12 perempuan dan berkali-kali pula Marilyn Manson menepis tuduhan itu.

Salah satu gugatan berasal dari Esme Bianco, mantan kekasihnya sekaligus pemeran serial Game of Thrones. Meskipun Manson menepis tuduhan Esme, keduanya bersepakat untuk berdamai pada Januari 2023. Pada Desember 2023 gugatan serupa dari Ashley Walters mantan asisten Marilyn Manson telah disetujui untuk dilanjutkan setelah sempat ditolak pada 2022.

Tentang Marilyn Manson

Brian Hugh Warner atau Marilyn Manson lahir di Canton, Ohio, pada 5 Januari 1969. Dia keturunan Jerman dan Inggris. Semasa kecilnya, salah satu tetangganya menganiaya dia beberapa kali sampai suatu hari Brian muda putus asa dan memberi tahu ibunya mengenai situasi yang dialami, dikutip dari IMDb.

Orang tuanya membesarkannya sebagai seorang episkopal. Dia bersekolah di Heritage Christian School swasta yang religius. Di sana ia tak betah. Selama tahun kelas sepuluh, dia meyakinkan orang tuanya untuk mengizinkan dia pindah ke sekolah umum.

Setelah lulus SMA, dia dan orang tuanya pindah ke Fort Lauderdale, Florida karena ayahnya mendapat pekerjaan yang lebih baik di sana. Marilyn Manson mendapat pengaruh musik dari Ozzy Osbourne dan KISS, dia merekrut musisi lain dengan minat yang sama dan memulai band Marilyn Manson and the Spooky Kids. Nama Marilyn Manson didapatkan sebagai gabungan dari nama bintang film Marilyn Monroe dan psikopat Charles Manson. Nama band ini kemudian berubah menjadi Marilyn Manson saja.

ANTARA | IMDB

