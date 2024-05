Memulai Karier Sebagai Penyanyi, Bibi Raih Baeksang Arts Awards Karena Kemampuan Akting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baeksang Arts Awards 2024 telah mengumumkan seluruh pemenang penghargaan tahun ini pada Selasa, 7 Mei 2024 di COEX, Seoul, Korea Selatan. Di antara beberapa nominasi aktris Bibi meraih penghargaan sebagai aktris pendatang baru terbaik lewat filmnya yang berjudul Hopeless.

Hopeless merupakan film thriller noir tentang seorang pemuda bernama Yeon Gyu, yang diperankan Hong Xa Bin. Pertemuannya dengan Chi Geon yang diperankan Song Joong Ki, sebagai bos gangster mengubah hidupnya menghadapi dunia yang berbahaya. Sementara BIBI berperan sebagai seorang siswa bernama Hayan yang tumbuh dalam keluarga yang dilanda krisis

Karier BIBI di dunia entertaint sebenarnya bukan melalui dunia akting, namun dengan bakat bermusiknya. Ia debut dengan single pertamnya berjudul BINU yang dirilis pada 15 Mei 2019. Lalu kemudian pada 2021 memulai debut aktingnya dalam film Whispering Corridors 6: The Humming melakoni sosok Noh Eun Hee muda.

BIBI Pernah berperan sebagai Anggota Geng Narkoba Dalam Drama The Worst of Evil

The Worst of Evil bercerita tentang kejahatan yang terjadi di Korea Selatan. Serial The Worst of Evil berlatar di Seoul pada 1990-an. Dikutip dari Soompi, Drama ini bercerita tentang upaya investigasi untuk menjatuhkan kartel narkoba kelas kakap di Gangnam. Kartel tersebut mengendalikan peredaran narkoba di Asia.

Awalnya Park Joon Mo (Ji Chang Wook) telah membangun kehidupan yang stabil dengan menjadi polisi desa dan menikahi kekasihnya. Hingga suatu masa ia diberi tugas berat untuk menyelidiki kelompok pengedar obat terlarang yang bernama Gangnam Crystal. Kelompok tersebut telah beroperasi antarnegara yakni di Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Untuk menyentuh targetnya, Park menyusup ke dalam sebuah organisasi kriminal.

Di sisi lain, istri Park bernama Yoo Ui Jung (Lim Se Mi) yang juga seorang polwan berusaha membantu suaminya untuk mengungkap kasus narkoba tersebut. Kemudian muncul Jung Ki Cheol yang diperankan Wi Ha Joon, seorang bos berkarisma dari organisasi kejahatan yang baru terbentuk.

Jung Ki Cheol memiliki sifat yang dingin dan selalu memperhitungkan hal apa pun dalam hidupnya. Tiba-tiba, ia dihadapkan pada situasi yang tak terduga ketika Jung Gi Cheul dipertemukan dengan cinta pertamanya yaitu Yu Ui Jeong. Situasi yang tak disangka-sangka tersebut membuat film ini kaya akan konflik yang mencampuadukan emosi penonton.

Peran BIBI dalam film ini cukup menonjol. Ia membawakan karakter sebagai Hae Ryeon, tokoh sentral dalam kartel narkoba yang bertanggung jawab atas distribusi.

Dikutip dari Soompi pada 24 April 2024, Kim Nam Gil, Honey Lee, dan Kim Sung Kyun kembali bermai peran dalam series drama The Fiery Priest musim ke-2. Selain itu, BIBI juga dipastikan akan bergabung dengan jajaran pemain.

The Fiery Priest yang pertama kali ditayangkan pada tahun 2019 berkisah tentang seorang pendeta Katolik dengan masalah manajemen amarah dan seorang detektif pengecut yang bekerja sama untuk memecahkan kasus pembunuhan. Dibintangi oleh Kim Nam Gil , Honey Lee , dan Kim Sung Kyun , drama ini mencatat rating pemirsa puncak sebesar 22,0 persen.

Dalam drama Korea The Fiery Priest musim ke-2 BIBI akan membawakan peran sebagai Goo Ja Young, seorang detektif Unit Narkotika yang bersemangat, menarik kegembiraan atas transformasi aktingnya.

TIARA JUWITA | RENO EZA MAHENDRA | YUNIA PRATIWI | GEZITA INOVA RUSYDA

