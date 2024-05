Mengenal Kang Hoon Anggota Sementara Running Man

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 14 Mei 2024, tim produksi Running Man merilis foto Kang Hoon dan anggota Running Man lainnya. Melalui foto tersebut, tim produksi melaporkan, Kang Hoon berpartisipasi dalam pembuatan Running Man sebagai anggota sementara.

Dengan kepergian Jun So Min dari Running Man, program ini memiliki enam anggota, yaitu Yoo Jae Suk, Song Ji Hyo, Kim Jong Kook, HaHa, Ji Suk Jin, dan Yang Se Chan.

Kang Hoon pun terpilih menjadi anggota sementara pertama Running Man. Sebelumnya, ia telah tampil di Running Man sebanyak enam kali yang berhasil mengesankan para anggota dan tim produksi dengan pesona uniknya. Secara khusus, ia memikat tawa dari penonton melalui chemistry persaingannya dengan Kim Jong Kook. Ia akan membuat penampilan pertamanya sebagai anggota sementara Running Man pada 26 Mei 2024.

Siapa Kang Hoon?

Kang Hoon lahir di Korea Selatan, pada 23 Mei 1991. Ia aktor yang berada dalam naungan agensi NPIO Entertainment. Ia menempuh pendidikan di jurusan Teater dan Film, Universitas Suwon.

Dikutip dari Preview., pada usia 18 tahun, Kang Hoon memulai debutnya di layar lebar melalui film pendek berjudul Gori. Satu tahun kemudian, ia aktif tampil bermain peran dalam berbagai film pendek sampai 2015. Pada 2017, ia mendapat peran utama pertamanya melalui serial web Office Watch sebagai Kim Kyung Joon. Pada 2018, ia mendapat debut drama Korea melalui film thriller misteri berjudul Let Me Introduce Her.

Nama Kang Hoon sebagai aktor mulai mendapat popularitas melalui perannya dalam The Red Sleeve pada 2021. Pada drama tersebut, ia beradu peran dengan Lee Jun Ho dan Lee Se Young. Ia memerankan guru kontak bernama Hong Deok Ro. Ketika syuting drama ini, berkurang 6 kilogram berat badannya. Namun, dengan pengorbanan tersebut, ia berhasil mendapat Rising Star Award dari Brand Customer Loyalty Awards. Ia juga mendapat penghargaan Aktor Baru Terbaik dari MBC Drama Awards 2021 melalui drama ini.

Kang Hoon yang akan tampil dalam Running Man ini juga kerap membintangi beragam film dan drama Korea. Dikutip dari My Drama List, berikut film dan drama Korea atau drakor yang dibintangi oleh Kang Hoon:

Picnic (2014)

Love Fee (2016)

Flower Ever After (2018)

Let Me Introduce Her (2018)

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019)

Meow, The Secret Boy (2020)

Twenty-Five Twenty-One (2021)

Little Women (2022)

The Secret Romantic Guesthouse (2023)

A Time Called You (2023)

