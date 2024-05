Konser Kahitna Menuju 40 Tahun di Jakarta, Harga Tiket Mulai Rp 650 Ribu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik Kahitna akan menggelar konser "2 Tahun Menuju 40" pada Selasa, 17 September 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Tiket konser mulai dijual pada malam ini, Jumat, 17 Mei 2024 secara online.

"Calling all @soulmatekahitna_official around the world! Siapa yang udah gak sabar untuk merayakan perjalanan cinta musik @kahitna?" tulis Kahitna di Instagram pada Kamis, 16 Mei 2024.

Konser tunggal ini dimaksudkan untuk merayakan perjalanan Kahitna yang sudah mau memasuki usia kepala 4, tepatnya 38 tahun saat ini. Sebelumnya, grup yang digawangi Yovie Widianto ini juga pernah menggelar konser 25 Tahun, 30 Tahun Kahitna Love Festival, "Untuk Soulmate yang Sore Sudah Cantik", dan "Untuk Malam Bercerita tentang 36 Tahun Kahitna”.

"Ajak Mantan Terindah, Kekasih Dalam Hati, Soulmate, atau gebetanmu yang jaraknya Sejauh Dua Benua itu," tulis Kahitna.



Harga Tiket Konser Kahitna 2 Tahun Menuju 40

Promotor ImaginAction telah merilis denah tempat duduk dan daftar harga tiket fase pertama. Terdapat 7 kategori tiket yang harganya mulai dari Rp 650 ribu. Seluruh kategori akan mendapat tempat duduk, kecuali Festival berdiri. Dengan konsep panggung 360 derajat, memungkinkan penonton melihat penampilan Kahitna dari segala sisi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Berikut harga tiket konser Kahitna 2 Tahun Menuju 40:

Festival: Rp 650.000

Festival+: Rp 800.000

Bronze: Rp 900.000

Silver: Rp 1.250.000

Golden: Rp 1.750.000

Platinum: Rp 3.500.000

Diamond: Segera diumumkan

Harga tiket yang tertera di atas belum termasuk pajak pemerintah dan biaya lainnya. Mengenai perbedaan kategori Festival dan Festival+, pihak penyelenggara menjelaskan, "Festival+ sama-sama berdiri tapi punya akses khusus saat memasuki venue, dan dapat posisi paling dekat dengan stage."

Jadwal Penjualan Tiket Konser Kahitna 2 Tahun Menuju 40

Penjualan tiket fase pertama akan dibuka mulai Jumat, 17 Mei 2024 pukul 19.00 WIB hanya di guehadir.id. "Pastikan kamu siap untuk membeli tiket saat penjualan dibuka! Persiapkan dirimu untuk malam yang penuh kenangan indah bersama Kahitna," tulis penyelenggara.

Pilihan Editor: Kahitna Bikin Penonton Galau di Hari Terakhir Java Jazz Festival 2022