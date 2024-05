Key SHINee Konser di Jakarta 20 Juli 2024, Ada Syarat untuk Dapat Benefitnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Kim Ki Bum atau yang lebih dikenal dengan Key SHINee akan menggelar konser tunggal pertama di Jakarta. Konser bertajuk 2024 Keyland on: and on in Jakarta akan digelar di The Kasablanka pada Sabtu, 20 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.

Kabar ini diumumkan oleh CK Star Entertainment Indonesia selaku promotor konser Key SHINee di Jakarta melalui siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 16 Mei 2024. "Key akan berkunjung ke Jakarta untuk <2024 Keyland on: and on in Jakarta> dan siap menghibur seluruh Lil Freaks di Indonesia," tulis promotor.



Tersedia tiga kategori tiket, dengan harga termurah mulai dari Rp 1 jutaan. Seluruh kategori akan mendapatkan tempat duduk dan mendapatkan keuntungan atau benefit berbeda-beda. Berikut daftarnya:

CAT 1 (Rp 3.000.000)

Soundcheck - 1.000 orang beruntung

Photo card - 500 orang beruntung

Official poster - 200 orang beruntung

CAT 2 (Rp 1.900.000)

Official poster - 150 orang beruntung

CAT 3 (Rp 1.200.000)

Harga yang tertera belum termasuk pajak pemerintah dan belum termasuk biaya layanan lainnya. Perlu dicatat bahwa fan benefits hanya akan tersedia untuk tiket yang dibeli paling lambat Senin, 8 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dan hanya bisa didapatkan secara terbatas.



Bagi yang tergabung dalam SHINee Official Fanclub "SHINee World" (GL) di Weverse, pendaftaran Fanclub Pre-sale akan dimulai pada Kamis, 16 Mei 2024 pukul 12.00 WIB hingga Sabtu, 18 Mei 2024 pukul 11.59 WIB.

Fanclub Pre-sale akan dibuka di keyinjakarta2024.com pada Senin, 27 Mei 2024 pukul 14.00 WIB hingga 23.59 WIB dan General Sale di keyinjakarta2024.com pada Selasa, 28 Mei 2024 pukul 14.00 WIB.



Profil Key SHINee

Key memulai debutnya sebagai anggota boy grup Korea Selatan SHINee pada 2008, dan dikenal luas karena kemampuan bernyanyi dan menarinya yang luar biasa. Ia juga menunjukkan kehadirannya yang berbeda dalam dunia hiburan melalui acara TV seperti "I Live Alone" dan "Amazing Saturday". Membuktikan besarnya kecintaan dan minat masyarakat padanya, Key berhasil memenangkan Popularity Award di MBC Entertainment Awards pada 2021, disusul dengan memenangkan Male Excellence Award dalam Variety Category pada 2022.

Key merilis mini album kedua Good & Great pada September 2023, menyusul album full repackage kedua Killer yang dirilis pada Februari 2023. Tak lama setelah perilisan mini album kedua, Key mencapai kesuksesan musik dengan menduduki peringkat pertama di iTunes Top Albums Chart di 34 wilayah di seluruh dunia, termasuk Swedia, Singapura, Turki, dan Vietnam.

