Hyeri Girl's Day Hingga Karina aespa Dikonfirmasi Bintangi serial Netflix Agents of Mystery

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix baru saja mengumumkan produksi variety show barunya berjudul Agents of Mystery beserta jajaran para pemerannya. Hyeri Girl's Day, Karina aespa, John Park, dan masih banyak lagi telah dikonfirmasi bermain dalam serial Netflix tersebut.

Tentang Agents of Mystery

Diproduseri oleh sutradara produksi Jeong Jong Yeon dari reality game show Devil's Plan, Agents of Mystery merupakan acara petualangan misteri yang mengikuti para partisipan memecahkan kasus-kasus aneh yang tidak dapat dibuktikan dengan sains.

"Nantikan perpaduan antara chemistry dan ketegangan yang mendebarkan yang akan membuat Anda tetap berada di kursi Anda," tulis Netflix dalam keterangan resminya yang diunggah lewat akun Twitter.

Siapa Saja yang Terlibat di Agents of Mystery

Hyeri sebelumnya telah dikonfirmasi menjadi bagian dari jajaran pemain. Pada 22 November 2023, Netflix kembali mengkonfirmasi bahwa komedian Lee Yong Jin dan Lee Eun Ji, John Park, Karina dari aespa, serta Kim Do Hoon juga akan tampil sebagai penyelidik atau orang yang menginvestigasi.

Agents of Mystery kabarnya akan menjadi sebuah tayangan yang berbeda dari Devil's Plan. Sebab acara ini dijanjikan akan memperkenalkan dimensi baru dari hiburan misteri.

Selain Devil's Plan, produser Jeong Jong Yeon telah menjadi sosok di sejumlah serial populer seperti The Genius, Great Escape, Girls, High Mystery Class, dan The Society Game, sehingga para pemirsa telah menantikan ke mana ia akan membawa Agents of Mystery.

Bersemangat untuk menyaksikan variety show baru ini? Nantikan informasi terbaru lainnya seputar Agents of Mystery.

