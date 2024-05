Wednesday Season 2 akan Dibintangi Steve Buscemi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeran Wednesday, Jenna Ortega, melalui akun Instagram dia mengumumkan proses pembuatan Wednesday Season 2 sudah dimulai. Dalam foto yang diunggah, Jenna terlihat duduk di kursi yang bertulis Wednesday Season 2. Netflix juga telah mengumumkan, Wednesday Season 2 telah mulai produksi.

Jenna Ortega. Instagram.com/@jennaortega

Baca Juga: 5 Game Android Terbaru Berbagai Genre

Beberapa bintang terkenal akan bergabung dalam musim kedua ini termasuk salah satunya Steve Buscemi.

Siapa Steve Buscemi?

Dikutip dari Britannica, Steve Buscemi lahir di Brooklyn, New York, pada 13 Desember 1957. Ia mulai dikenal karena perannya dalam film-film seperti The Big Lebowski (1998) dan Fargo (1996). Ketika Steve Buscemi berusia delapan tahun, keluarganya pindah dari Brooklyn ke daerah pinggiran Long Island. Walaupun semasa kecil, ia sesekali tampil menghibur di sekolah, namun Buscemi kurang percaya diri untuk mempertimbangkan karier pada masa depan di dunia akting.

Ia pernah mengikuti ujian pegawai negeri mengikuti saran ayahnya. Sambil menunggu kabar dari Departemen Pemadam Kebakaran New York City, ia bekerja di berbagai pekerjaan. Ia juga mengisi waktunya sambil mengambil kelas akting dan tampil dalam produksi teater kecil.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sembari mengikuti kelas, ia mendapat pekerjaan sebagai petugas pemadam kebakaran di. Pada 1984 Buscemi meninggalkan pekerjaan tersebut dan memutuskan untuk melanjutkan kariernya dunia akting. Pada 1985, Buscemi menerima tawaran debut film layar lebarnya dalam film komedi The Way It Is. Pada 1990, ia berperan sebagai Mink dalam peran kecil dalam Miller's Crossing, drama gangster yang disutradarai oleh Joel dan Ethan Coen.

Ini menjadi titik balik dalam karier Buscemi. Dia kemudian mulai mendapat peran yang lebih menonjol, dan film ini merupakan awal dari kolaborasi yang panjang dan sukses. Selain menjadi aktor, ia juga mengisi suara untuk berbagai film seperti: Monsters, Inc. (2001) dan sekuelnya (2013), Monsters University; Charlotte's Web (2006) dan Hotel Transylvania (2012, 2015, 2018, dan 2022).

HANIN MARWAH

Pilihan Editor: Wednesday Season 2 Mulai Proses Syuting, Ini Gambaran Alur Ceritanya