Netflix akan Menayangkan Drakor The 8 Show, Ini Sinopsisnya

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix akan meluncurkan serial atau drama Korea (drakor) The 8 Show yang dijadwalkan rilis pada Jumat, 17 Mei 2024. Serial ini diadaptasi dari webtoon populer karya Bae Jin Soo, yaitu Money Game dan sekuelnya Pie Game. The 8 Show mengisahkan delapan individu yang terjerat dalam kesulitan finansial dan menerima undangan misterius untuk berpartisipasi dalam permainan yang berisiko tinggi.

Sinopsis The 8 Show

Dikutip dari My Drama List, delapan kontestan harus bertahan dalam permainan berisiko tinggi yang mengisolasi mereka dari masyarakat dan menempatkan dalam kondisi ekstrem. Tujuan permainan ini mengumpulkan dan menyimpan uang sebelum permainan berakhir yang hanya terjadi ketika salah satu dari mereka meninggal.

Dalam permainan ini, para peserta harus mematuhi aturan unik dan menghadapi tantangan berat. Mereka ditempatkan dalam studio dengan dinding beton selama 100 hari, segala kebutuhan hidup seperti makanan dan listrik lebih mahal dari harga biasanya. Biaya tersebut akan dipotong dari hadiah uang mereka. Kondisi ini memaksa mereka untuk bekerja sama, sekaligus bersaing dan mengkhianati satu sama lain untuk bertahan hidup.

Dikutip dari Soompi, poster utama yang dirilis pada 4 Mei 2024, memperlihatkan tangga dengan delapan lantai, para peserta berbaris dengan berbagai ekspresi wajah.

Poster ini meningkatkan rasa penasaran tentang perbedaan emosional di antara mereka. Keterangan poster berbunyi, “Seiring waktu, uang penghargaan terakumulasi tanpa batas waktu,” memberikan petunjuk tentang taruhan besar dalam permainan ini.

Cuplikan dimulai dengan Ryu Jun Yeol menerima pesan misterius: “Saya ingin mengulur waktu saat Anda menyerah”. Adegan berikutnya menampilkan para peserta yang tiba dan berkumpul di venue. Salah satu peserta menyatakan, “Kami semua datang ke sini karena uang, dan kami akan pulang dengan membawa jumlah yang tidak dapat diperoleh dengan mudah di luar.”

Namun, situasi berubah ketika mereka menyadari setiap orang akan menerima jumlah uang yang berbeda, berdasarkan struktur tidak adil yang mendasari permainan tersebut. Cuplikan menggambarkan perilaku aneh berbagai peserta, memberikan gambaran sekilas tentang kebingungan dan kekacauan di lokasi syuting.

The 8 Show disutradarai oleh Han Jae Rim, yang dikenal melalui karya-karyanya seperti Emergency Declaration dan The King, dengan keahliannya dalam menggambarkan dinamika psikologis antarkarakter.

Para artis yang memerankan delapan karakter dalam The 8 Show, yaitu Ryu Joon Yeol, yang dikenal lewat film The Night Owl dan serial Reply 1988, kembali berkolaborasi dengan sutradara Han Jae Rim setelah sebelumnya bekerja sama dalam The King. Beberapa artis lain seperti Chun Woo Hee, Park Jung Min, Bae Sung Woo, Lee Yeol Eum, Park Hae Joon, Lee Joo Young, dan Moon Jung Hee juga membintangi drakor ini.

