Serba-serbi Zoro One Piece, Mackenyu Arata

TEMPO.CO, Jakarta - Film One Piece Live Action sudah tayang di Netflix pada 31 Agustus 2023. Setelah tayang, Mackenyu Arata yang memerankan karakter Roronoa Zoro atau Zoro One Piece yang disoroti para penggemar film itu.

Mackenyu Arata aktor Jepang yang lahir di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 16 November 1996.

Tentang Mackenyu Arata Baca Juga: Kenalan dengan 5 Karakter Utama One Piece Live Action

1. Instagram

Dikutip dari situs web netflixlife.com, Instagram Maecknyu Arata @mackenyu. Dia sudah memiliki pengikut yang signifikan yakni sebanyak 3,2 juta. Jumlah ini akan semakin meningkat seiring semakin banyak orang yang menonton dia di One Piece. Mackenyu memiliki lebih dari 100 posting di laman Instagram.

2. Anak Aktor Kondang

Ia putra aktor terkenal Jepang, Sonny Chiba, dan ibunya perancang busana Jepang, Yoko Nogiwa. Ketertarikan Mackenyu Arata dalam bidang akting dimulai ketika ia berusia 15 tahun. Setelah menonton aktor Jepang, Haruma Miura, Mackenyu Arata bertekad menekuni bidang akting.

3. Film dan Acara

Sekarang dia dikenal sebagai pemeran Roronoa Zoro atau Zoro One Piece. Namun sebelumnya, ia juga telah banyak dikenal sebagai bintang utama dalam film fantasi Knights of the Zodiac. Ia sebagai karakter Seiya Sang Ksatria Pegasus.

Ia juga berperan dalam berbagai acara televisi, seperti Yume wo Ataeru, Sakurasaku, Tomorrow,I’II Surely Love You Again, Brass Dreams,Kiss that Kills, Remote de Korosareru, dan The End of the Tiny World: Half A Year Late.

Mackenyu juga berperan dalam film seperti Chihayafuru, Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable Chapter 1, Tokyo Ghoul S, Rurouni Kenshin: The Final, Peach Girl, dan Pasific Rim: Uprising.

