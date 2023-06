Mengenal Mackenyu Arata, Pemeran Roronoa Zoro dalam One Piece Live Action

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mackenyu Arata pemeran Zoro dalam One Piece Live Action. Cuplikan atau trailer film itu telah dirilis. Tersorot pemeran Mackenyu Arata yang memerankan karakter Roronoa Zoro. Film One Piece Live Action tayang pada 31 Agustus 2023.

Profil Mackenyu Arata

Mackenyu Arata aktor Jepang yang lahir di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 16 November 1996. Ia putra aktor terkenal Jepang, Sonny Chiba, dan ibunya perancang busana Jepang, Yoko Nogiwa.

Mengutip IMDb, Mackenyu menjadi terkenal sebagai aktor setelah mendapat peran Wataya Arata dalam trilogi Chihayafuru pada 2016. Serial itu membuat dia mendapat penghargaan Pendatang Baru Tahun Ini dari Akademi Jepang Tahunan ke-40 pada 2017.

Ketenarannya setelah perannya sebagai Kadet Ryoichi dalam film Pacific Rim: Uprising (2018) dan peran utamanya dalam film aksi balap Over Drive (2018).

Mackenyu juga pernah berperan sebagai penjahat, Enishi Yukishiro, di blockbuster Rurouni Kenshin: Final Chapter (2021). Ia juga sebagai Scar di Fullmetal Alchemist: The Revenge Of Scar dan Fullmetal Alchemist: Final Transmutation (2022).

Mackenyu Arata berperan sebagai Roronoa Zoro dalam One Piece Live Action yang tayang pada 31 Agustus 2023. Dia juga akan tampil sebagai pemeran utama, Seiya, dalam film Knights of the Zodiac pada 28 April 2023.

Mackenyu juga akan membintangi dua proyek Disney+ pada tahun 2023, fitur campuran live action/anime asli, Dragons of Wonderhatch dan serial drama, House Of The Owl.

Tak hanya akting, Mackenyu juga memiliki banyak minat lain, termasuk belajar menunggang kuda, Kyokushin Karate, senam, polo air, dan gulat. Dia juga memiliki minat dalam musik yang membawanya untuk belajar piano pada usia sepuluh tahun dan kemudian belajar bermain saksofon dan seruling.

Mengutip AsianWiki, berikut deretan peran Mackenyu dalam dunia akting:

Film

- Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Last Transmutation | Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsuhen Saigo no Rensei (2022) - Scar

- Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Avenger Scar | Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsuhen Fukushusha Scar (2022) - Scar

- The End of the Tiny World | Na mo Naki Sekai no End Roll (2021) - Makoto

- Brave: Gunjyo Senki (2021) - Aoi Nishino

- Rurouni Kenshin: The Final | Rurouni Kenshin Saishusho The Final (2021) - Enishi Yukishiro

- Our 30 Minute Sessions | Sayonara made no 30 pun (2020) - Aki Miyata

- Kaiji: Final Game (2020) - Minato Hirose

- 12 Suicidal Teens | Jyuni Nin no Shinitai Kodomotachi (2019) - Shinjiro

- Code Blue The Movie | Kodo Buru: Dokuta Heri Kinkyu Kyumei (2018) - Akio Kishida

- Impossibility Defense | Funohan (2018) - Asao Momose

- Over Drive (2018) - Naozumi Hiyama

- Chihayafuru Part 3 | Chihayafuru Musubi (2018) - Arata Wataya

- Let's Go, Jets! | Chia Dan ~Joshi Kosei ga Chia Dansu de Zenbei Seiha Shichatta Honto no Hanashi~ (2017) - Kosuke Yamashita

- JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable (2017) - Okuyasu Nijimura

- Peach Girl (2017) - Kazuya Toujigamori

- Night's Tightrope | Shojo (2016) - Hikaru Makino

- Bittersweet | Nigakute Amai (2016) - Atsushi Babazono

- Chihayafuru Part 2 | Chihayafuru Shimo no Ku (2016) - Arata Wataya

- Chihayafuru Part 1 | Chihayafuru Kami no Ku (2016) - Arata Wataya

- Team Astro | Astro Kyudan (2005) - Shin chan

Drama

- Ichikei's Crow: The Criminal Court Judges | Ichikei no Karasu (Fuji TV / 2021) - Bunta Ishikura

- Re: The End of the Tiny World: Half A Year Later | Re: Na mo Naki Sekai no End Roll: Half A Year Later (dTV / 2021) - Makoto

- Our Dearest Sakura | Doki no Sakura (NTV / 2019) - Aoi Kijima

- Kiss that Kills | Todome no Kiss (NTV / 2018) - Takauji Namiki

- Fugitive Boys | Boku-tachi ga Yarimashita (Fuji TV-KTV / 2017) - Tetsuto Ichihashi

- Brass Dreams | Aogeba Toutoshi (TBS / 2016) - Ren Kitora

- To Give a Dream | Yume wo Ataeru (WOWOW / 2015) - Seiko

- Hoiku Tantei 25 ji (TV Tokyo / 2015) - Hitoshi Kamose

Serial televisi

- Two Homelands | Futatsu no Sokoku (TV Tokyo / 2019) - Yu Amaha

- Tokumei Shikikan Goma Ayaka (Fuji TV / 2016) - police sergeant

