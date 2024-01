Gibran Pakai Pin Mugiwara Saat Debat Cawapres, Penggemar One Piece Pasti Tahu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tampak mengenakan pin Mugiwara dari anime One Piece pada debat cawapres di Jakarta Convention Center atau JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 21 Januari 2024.

Pin itu dia sematkan di atas kemeja lengan panjang warna biru langit, yang selama ini diidentikkan sebagai 'kostum' pasangan Prabowo-Gibran.

Makna Mugiwara di anime One Piece

Dikutip dari onepiece.fandom.com, mugiwara bermakna topi jerami. Karakter utama dalam manga dan anime One Piece yakni Monkey D Luffy selalu memakai Mugiwara ke mana pun dia pergi. Alhasil, topi jerami itu pun menjadi ciri khas dari Luffy.

Pin mugiwara juga menjadi simbol sejati sebagai pencinta dari One Piece. Sebutan Mugiwara diambil dari topi Luffy yang diberikan Akagami no Shanks dan pertama kali disebut sebagai Bajak Laut Mugiwara atau Topi Jerami oleh Smoker di Kerajaan Alabasta.

Bajak Laut Topi Jerami terdiri dari kelompok dengan latar belakang yang beragam. Asal anggota mereka mulai dari penduduk pulau biasa hingga pemburu hadiah, royalti, anggota geng kriminal, dan bajak laut veteran. Mereka berlayar dengan kapal yang diberi nama Thousand Sunny oleh Iceburg. Adapun anggota mereka adalah Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Brook, Usopp, Sanji, Tony Tony Chopper, Nico Robin, Cyborg Franky, dan Jinbe.

Lebih lanjut, One Piece merupakan serial manga yang berasal dari Jepang dan ditulis serta diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Serial manga One Piece mulai dirilis pada Juli 1997 oleh Shueisha Shonen Manga. Terbit secara berkala mingguan dalam majalah Shonen Jump. Animasinya diproduksi oleh Toei Animation serta tayang mulai 1999.

Cerita One Piece berpusat pada petualangan seorang bajak laut bernama Monkey D. Luffy, yang ingin menjadi Raja Bajak Laut dan menemukan harta karun legendaris yang disebut One Piece. Kisah dimulai dengan Luffy yang mendapatkan kekuatan buah iblis, yang membuat tubuhnya menjadi karet dan memberinya kekuatan fisik yang luar biasa.

Selain itu, One Piece berbeda dengan manga lainnya. Sang pencipta, Eiichiro Oda membuat dunia One Piece dipenuhi banyak pulau dan tempat-tempat yang unik, serta dihuni oleh berbagai macam ras dan spesies. Setiap pulau dan tempat memiliki cerita dan karakter yang berbeda-beda, yang membuat dunia One Piece terasa sangat hidup dan menarik untuk dieksplorasi.

One Piece juga menggambarkan kekuatan dan kelemahan manusia. Beberapa karakter dalam cerita ini memiliki masa lalu yang menyakitkan dan menyedihkan, tetapi mereka terus berjuang dan bangkit dari kegagalan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, dan bahwa kita dapat belajar dari kesalahan kita dan berkembang menjadi lebih kuat.

Cerita One Piece menekankan pentingnya keadilan dan hak asasi manusia. One Piece juga memiliki banyak pesan moral dan tema yang mendalam. Cerita ini menunjukkan bahwa persahabatan, keadilan, dan kekuatan manusia adalah hal-hal yang penting dalam hidup kita. One Piece pun menjadi cerita ikonik yang dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia dan terus menjadi inspirasi bagi banyak orang.

KHUMAR MAHENDRA | RENO EZA MAHENDRA

Pilihan Editor: Cuitan Ganjar Pranowo Pasca Debat Cawapres: Ojo Adigang, Adigung, Adiguna, Untuk Siapa?