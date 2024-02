Netflix Resmi Rilis Serial Live Action Avatar: The Last Airbender hingga Rencana One Piece Season 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix akhirnya resmi mengumumkan serial live action remake dari kartun ikonik Avatar: The Last Airbender (ATLA) yang akan tayang pada 22 Februari 2024. Dalam produksi terakhir, Avatar digarap Netflix sebagai live action yang berbeda dari sebelumnya.

Pada 2000-an, Avatar: The Last Airbender dari Nickelodeon menjadi populer dan menjadi salah satu acara TV animasi yang paling dicintai sepanjang masa. Dengan pembangunan dunianya yang kaya, kisah yang menawan serta karakter yang kompleks menjadi perpaduan sempurna antara kekonyolan dan penceritaan yang serius.

Hampir 20 tahun setelah animasinya dirilis, kehadiran serial live action remake karya Albert Kim dan Jabbar Raisani ini diharapkan akan memuaskan hati para penggemar serial animasi aslinya. Kim dan Raisani berbagi rencana dan perubahan yang mereka lakukan untuk serial aksi fantasi mendatang.

Kim menjelaskan bahwa serial ini lebih seperti “remix” dari aslinya dan bukan jiplakan langsung dari aslinya, menyiratkan bahwa ide dan interpretasi mereka sendiri turut berperan dalam pembuatan serial ini. Seperti yang dilansir dari laman Netflix, serial ini menceritakan Avatar muda saat belajar menguasai empat elemen (Air, Bumi, Api, dan Udara) untuk memulihkan keseimbangan dunia yang terancam oleh ancaman.

Lalu ada aktor dan aktris yang membintangi seperti Gordon Cormier akan berperan sebagai Aang, anak berusia 12 tahun yang tidak kenal takut dan santai yang menjaga keseimbangan dan perdamaian dunia. Dia akan beradu akting dengan Kiawentiio sebagai pengendali air Katara; Ian Ousley sebagai saudara laki-laki Katara, Sokka; Dallas Liu sebagai bangsawan pengendali api, Zuko; Daniel Dae Kim sebagai Raja Api Ozai; Paul Sun-Hyung Lee sebagai Paman Iroh; Elizabeth Yu sebagai Azula; dan Ken Leung sebagai Komandan Zhao. Berikut intip kostum mereka masing-masing.

One Piece live action. Dok. Netflix

Berbeda dengan serial Avatar: The Last Airbender. Serial One Piece pun sebelumnya sudah pernah di-remake menjadi live action, dan kini Netflix telah mengkonfirmasi akan ada lanjutan season 2. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh kreator One Piece, Eiichiro Oda bahwa akan season 2 melalui unggahan di media sosial milik Netflix.

Namun, pada season pertama, serial live action yang berisi 8 episode ini disebut sukses menghadirkan karakter-karakter yang tepat dan menjadi salah satu adaptasi manga live action terbaik. Tak hanya bagi para Nakama, sebutan akrab di manga dan anime One Piece, live action yang sudah tayang sejak akhir Agustus 2023 lalu sudah dapat dinikmati oleh penonton yang baru mengenal One Piece maupun yang belum pernah membaca atau menonton anime One Piece.

Serial pertama hasil adaptasi manga Eiichiro Oda itu memuaskan penonton dan kritikus berkat hasil saduran yang tak terlalu melenceng jauh dari versi aslinya. Eiichiro Oda berterima kasih kepada mereka yang telah menjadi fans One Piece sejak lama, dan untuk penonton yang baru pertama kali menikmatinya. Ia memastikan Netflix telah sepakat untuk melanjutkan petualangan Inaki dan Geng Topi Jerami dalam One Piece live action season 2.

Mungkin bagi yang sudah mengikuti animenya sudah bisa menebak bagaimana kelanjutan cerita dan karakter baru yang akan muncul di musim kedua versi live action nanti. Namun Eiichiro Oda mempertegas kembali Geng Topi Jerami akan bertambah personel. "Butuh waktu untuk menyiapkan naskahnya. Jadi, mohon bersabar, ya. Mulai sekarang, sepertinya Geng Topi Jerami akan membutuhkan seorang dokter yang hebat… Kita lihat saja nanti," katanya.

MYESHA FATINA RACHMAN I SUKMA KANTHI NURANI I MARVELA

