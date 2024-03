Kabar Gembira Bagi Negara Konoha, Tahun Ini Akan Diproduksi Film Live Action Naruto

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Studio film Lionsgate sedang memproduksi adaptasi film live action dari serial animasi Jepang (anime) yang populer Naruto, dengan mengontrak sutradara "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Destin Daniel Cretton.

Dilansir dari ign.com, Cretton telah bertemu dengan pencipta franchise Masashi Kishimoto, yang akan membantu mengawasi produksi film tersebut. Film Naruto ini akan diproduksi oleh Avi Arad, Ari Arad, dan Emmy Yu dari Arad Productions . Cretton juga akan berproduksi bersama perusahaan Jeyun Munford, Hisako.

“Suatu kehormatan untuk bertemu Kishimoto-san di Tokyo dan mendengar visi luasnya atas kreasinya,” kata Cretton dalam pengumumannya. “Kami sangat bersemangat untuk berkolaborasi dan membawa Naruto ke layar lebar,” ujar Cretton.

Lewat berbagai film animasi, serial, dan gim, Naruto telah lama dianggap sebagai salah satu dari Tiga Besar anime. Manganya sendiri telah dicetak lebih dari 250 juta kopi di lebih dari 60 negara dan mendapatkan jumlah penggemar yang hampir tak terhitung jumlahnya selama beberapa dekade terakhir.

Lantas, selain Naruto, live action apa saja yang akan diproduksi di 2024 setelah sukses One Piece dan Avatar: The Last Airbender? Simak daftar berikut:

How to Train Your Dragon

Dilansir dari hollywoodreporter.com, Universal telah menentukan tanggal rilis film live action ow To Train Your Dragon pada 14 Maret 2025 dan berencana melakukan syuting film musim panas ini.

Menggunakan buku-buku karya Cressida Cowell sebagai titik awal, How to Train Your Dragon berfokus pada persahabatan khusus antara seorang bocah lelaki Viking yang tidak heroik bernama Hiccup dan Toothless, seekor naga terluka yang ia rawat hingga sembuh. Film-film tersebut menceritakan upaya Hiccup dan Toothless untuk melawan prasangka manusia terhadap naga, rasa sakit karena kehilangan orang tua, dan cinta pertama.

Jujutsu Kaisen

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dilansir dari comicbook.com, berkat popularitas yang luar biasa dari franchise ini, Jujutsu Kaisen akan menerima adaptasi live-action pertamanya, dengan drama panggung yang akan datang yang akan menampilkan pemeran yang mirip dengan pahlawan dan penjahat dari serial populer tersebut.

Drama yang akan datang ini tidak hanya telah merilis daftar pemerannya, namun juga memberikan gambaran kepada para penggemar tentang beberapa karakter liar yang akan dihidupkan.

Snow White

Dilansir dari teenvogue.com, adaptasi live-action Snow White dari Disney telah dibuat sejak 2016 dan banyak hal telah terjadi sejak diumumkan.

Snow White akan menjadi adaptasi live-action dari animasi klasik Disney pada 1937, yang didasarkan pada dongeng populer abad ke-19 karya Brothers Grimm. Para bintang film telah berbicara panjang lebar tentang aspek-aspek tertentu dari reboot yang diperbarui dan disesuaikan untuk penonton saat ini.

Film live-action Snow White akan disutradarai oleh Marc Webb (500 Days of Summer, The Amazing Spider-Man) dan, selain lagu-lagu favorit dari soundtrack film 1937, juga akan menampilkan lagu-lagu orisinal tambahan dari duo penulis lagu Benj Pasek dan Justin. Paul.

Pilihan Editor: Film Live Action Naruto Digarap Sutradara Shang-Chi, Ini Respons Masashi Kishimoto