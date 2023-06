Mengenal Yeri Red Velvet Pemeran Drama Korea Bitch X Rich

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru Bitch X Rich tayang di Netflix dengan 10 episode. Penayangan perdana pada 31 Mei 2023. Mengutip AsianWiki, Bitch X Rich disutradarai oleh Min Ji-Young dan ditulis oleh Jung Sung-eun. Bitch X Rich dibintangi anggota grup K-Pop Yeri Red Velvet yang berperan sebagai pembunuh.

Mengenal Yeri Red Velvet

Red Velvet grup K-Pop di bawah naungan SM Entertainment. Debut sejak 2014. Mulanya anggota Red Velvet, yaitu Irene, Seulgi, Wendy, dan Joy. Pada 10 Maret 2015, Yeri bergabung bersama Red Velvet menjadi anggota terakhir.

Mengutip Kpopping, Yeri bergabung dengan SM Entertainment setelah mengikuti audisi di SM Weekly Audition pada 2011. Yeri anggota termuda Red Velvet.

Sebelum debut, perempuan kelahiran 5 Maret 1999 itu pernah muncul dalam video musik lagu debut Red Velvet, Happiness. Sebagai anggota tim trainee pradebut SM Entertainment, Yeri dan anggota SM Rookies lainnya ditampilkan dalam klip yang dirilis oleh perusahaan ini.

Pada 2014, Yeri juga pernah menyanyikan lagu S.E.S yang berjudul I'm Your Girl bersama anggota SM Rookies lainnya dalam acara variety show EXO:90:2014. Yeri juga pernah ikut dalam konser SM Town Live World Tour IV bersama SM Rookies lainnya.

Mengutip Fandom, Yeri diperkenalkan sebagai anggota baru tepat sebelum pengumuman perilisan mini album Red Velvet, Ice Cream Cake pada 11 Maret 2015. Setalah menjadi anggota, Yeri juga ditunjuk untuk acara musik MBC bersama Minho dari SHINee dan N dari VIXX pada 9 Mei hingga 14 November 2015.

Pada 13 Mei 2020, SM C&C mengumumkan, Yeri akan menjadi MC di acara solo pertamanya yang berjudul Yeri's Room. Acara ini ditayangkan pada 8 Juni 2020 di channel YouTube Dum Dum Studio.

Pemilik nama asli Kim Yerim itu tak hanya aktif di industri musik. Ia juga berakting atau sebagai aktris. Apa saja?

Film

- 2015 SMTown: The Stage

- 2020 Trolls World Tour

Drama

- 2016 Descendants of The Sun sebagai cameo di episode 16

- 2021 Drama Stage 2021 di episode 7

Acara televisi

- 2015 Show! Music Core sebagai MC

- 2016 The Viewable SM sebagai MC

- 2018 Secret Unnie sebagai member

- 2019 The Law of The Jungle in Thailand sebagai member

- 2020 Yeri's Room sebagai MC

