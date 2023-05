5 Drama Korea dan Variety Show Terbaru yang Tayang di Viu Mei 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Viu mempersiapkan berbagai tontonan menarik sepanjang bulan Mei 2023. Ada lima tayangan pilihan Viu yang hadir untuk menghibur Anda, mulai dari drama hingga variety show seru.

Genre drama yang ditawarkan pun beragam. Ada yang sci-fi, fantasi, romantis, dan action. Kisah persahabatan, aksi balas dendam, hingga menjelajah waktu akan Anda saksikan di drama-drama tersebut. Diperankan juga oleh para aktor dan aktris pemerannya yang sudah sangat terkenal di dunia akting.



Drama Korea dan Variety Show Terbaru Viu Mei 2023



1. All That We Loved



Baca Juga: Mengenal Profil Singkat Para Pemeran dalam Drakor Doctor Cha

Anggota termuda atau maknae dari grup EXO, Oh Sehun berperan sebagai tokoh utama di drama All That We Loved. Drama remaja ini berkisah tentang seorang siswa SMA berusia 18 tahun bernama Go Yoo (Oh Sehun) yang jago main basket. Dia adalah cowok remaja ceria yang punya banyak penggemar di sekolahnya karena sifatnya yang charming dan berbakat di olahraga basket.

Meskipun banyak cewek yang mendekatinya, Go Yoo hanya tertarik dengan seorang siswi baru yang cantik dan cerdas bernama Han So Yeon (Jang Yeo Bin). Awalnya Go Yoo menjalani hari-harinya dengan damai sambil berusaha mendekati Han So Yeon. Namun, semua itu berubah saat dia menjadi donor ginjal bagi teman satu sekolahnya, Go Joon Hee (Jo Joon Young).

Go Joon Hee adalah siswa teladan yang sangat cerdas tapi sangat lemah. Begitu dia menerima transplantasi ginjal dari Go Yoo, tiba-tiba dia memiliki kedekatan emosional dengan Go Yoo. Yang artinya dia juga ikut merasakan perasaan cinta yang dimiliki Go Yoo untuk Han So Yeon. Akhirnya kedua sahabat ini menaruh hati dan mengejar cewek yang sama. Drama ini mulai tayang Sabtu, 6 Mei 2023.



2. Delightfully Deceitful



Baca Juga: 3 Hal Memikat tentang Drama Korea Doctor Cha

Ketika dua orang yang sangat berbeda bertemu dan memutuskan bekerja sama demi balas dendam, tentunya akan menjadi hal yang sangat menarik untuk disaksikan. Inilah yang menjad cerita di drama Delightfully Deceitful. Lee Ro Woom (Chun Woo Hee) adalah seorang penipu jenius yang tidak punya empati sama sekali. Dia tidak segan menipu korbannya demi menghasilkan banyak uang.

Setelah keluar dari penjara, Lee Ro Woom pun berniat untuk balas dendam kepada musuh-musuhnya. Dia kemudian bertemu dengan Han Moo Young (Kim Dong Wook), seorang pengacara yang punya empati berlebihan sampai membuatnya harus mendapat perawatan mental. Pasangan yang berbeda sifat ini akhirnya bekerja sama demi menghadapi musuh yang sama. Drama ini mulai tayang 30 Mei 2023 setiap Selasa dan Rabu.



3. Earth Arcade 2



Satu lagi variety show besutan producing directors (PD) ternama, Na Young Suk yang akan tayang di Viu. Variety show Earth Arcade Season 2 akhirnya akan segera hadir dengan cast yang sama, yaitu empat cewek cantik; Lee Eun Ji, Lee Young Ji, Mimi Oh My Girl, dan An Yu Jin IVE.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Konsepnya pun masih sama seperti sebelumnya, yaitu keempat ksatria wanita ini ceritanya ditugaskan untuk menangkap kelinci bulan yang kabur ke berbagai daerah di belahan dunia. Karena itulah keempat wanita ini harus terbang ke tempat-tempat di negara berbeda dan menyelesaikan beragam tugas. Untuk season 2 ini salah satu tempat yang dikunjungi adalah Bali, Indonesia. Saksikan mulai 14 Mei 2023 setiap hari Minggu.



4. My Perfect Stranger



Sepertinya 2023 adalah tahun yang sibuk bagi Kim Dong Wook. Karena setelah berpartner dengan Chun Woo Hee di Delightfully Deceitful, kini dia beradu akting dengan Jin Ki Joo dalam Viu Original My Perfect Stranger. Dalam drama yang juga punya judul lain Run Into You ini, berkisah tentang dua orang yang tidak saling mengenal tiba-tiba secara bersamaan kembali ke masa lalu, yaitu tahun 1987.

Kedua orang tersebut adalah Yoon Hae Joon (Kim Dong Wook), pembawa berita atau news anchor yang jujur dan Baek Yoon Young (Jin Ki Joo), pegawai perusahaan penerbit yang bercita-cita ingin jadi penulis. Setelah mendapatkan kesempatan langka ini, keduanya pun punya misi yang berbeda. Yoon Hae Joon berniat untuk mencari tahu kebenaran dari kejadian pembunuhan yang terjadi di tahun 1987. Sedangkan Baek Yoon Young ingin mencegah kedua orang tuanya bertemu dan menikah.



5. Bitch x Rich



Drama dengan judul alternatif Cheongdam International High School ini berkisah tentang Je Na (Yeri) dan Kim Hye In (Lee Eun Saem) yang belajar di sekolah yang sama. Anda akan menemukan perang mental dalam drama 10 episode yang akan tayang di Viu mulai 31 Mei 2023 ini. Baek Je Na adalah konglomerat generasi ketiga dan belajar di sekolah Cheongdam. Gadis ini terlibat dalam kasus pembunuhan.

Kim Hye In adalah siswa pindahan dari keluarga miskin yang ditawari kesempatan untuk belajar di Cheongdam. Ia juga satu-satunya saksi dalam penyelidikan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan. Dan Je Na sangat membenci murid yang masuk sekolah lewat sistem kesetaraan. Tak diragukan lagi, Cheongdam akan menjadi arena “pertempuran” Je Na dan Kim Hye In.

Pilihan Editor: 4 Drama Korea Terbaru di Viu yang Tayang Sepanjang April 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.