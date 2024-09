Bruno Mars Hanya Repost Unggahannya, Mutia Ayu: Mimpi Apa Aku, Ya Allah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Bruno Mars yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta International Stadium (JIS) pada 11,13,14 September 2024 meninggalkan kebahagiaan yang besar bagi Mutia Ayu. Unggahan istri mendiang penyanyi legendaris Indonesia, Glenn Fredly itu menjadi satu-satunya yang diunggah ulang di Instagram Story Bruno Mars pada Ahad, 15 September 2024.

Mutia Ayu menonton konser Bruno Mars di hari terakhir, yakni Sabtu, 14 September 2024. Ia membeli kaos abu-abu bergambar Bruno Mars di stan resmi penjualan merchandise yang berada di area konser. Kaos itu dibentangkan ibu satu anak ini untuk berpose di depan stan penjualan pernak-pernik tentang Bruno Mars. Gambar ini diletakkan Mutia di deretan paling depan dari foto-foto pengalamannya menonton konser.

Unggahan Mutia Ayu yang Di-repost Bruno Mars

"Dinoticed pake mata dan disenyumin ajh udah cukup buat aku, Mas Bruno....arhhggggggg gemeeesssss aing 1 tahun aing gak bisa tdr nih. Duh Gusti. In love with every notes, best time of my life @brunomars," tulisnya pada keterangan unggahan, Ahad, 15 September 2024.

Unggahan inilah yang di-repost Bruno Mars di Instagram Story. Dalam sehari itu, tak ada unggahan lain yang menceritakan kegembiraan para penonton Bruno Mars. Tentu saja hal itu membuat hati Mutia Ayu melonjak hatinya, yang tergambar dari unggahan videonya, satu jam lalu.

"Aku direpost Bruno Mars. Ya Allah, ya Allah...Ya ampun ini...aaarggghhhh, wah, wah, wah, ya Allah mimpi apa aku?" teriaknya histeris sambil mondar-mandir dari bawah tangga ke kamar untuk mengekspresikan kebungahan hatinya.

"Aduh lihat postingan. Baju Bruno Marsnya mana?" teriaknya sambil masuk kamar mengambil kaos itu.

Setelah keluar, Mutia Ayu sudah mengenakan kaos itu. "Adek, aku di-posting Bruno, Dek," katanya menghampiri putrinya, Gewa, yang duduk di dekatnya.

Pada keterangan video, Mutia menuliskan, "Baru selesai mandi, pake baju pun belum lengkap keburu handphone ramee bener yang nlpon. Mas Bru @brunomars aku kudu piye?" tulisnya. "Punteun ini mah akunya bar-bar. Kali ini biarkan aku norak pemirsah, jarang-jarang kan heheheh. Aku post video ini buat kenang-kenangan ajah."

Anomali Konser Penuh Penonton di Tengah Aksi Boikot terhadap Bruno Mars

Selama tiga hari, konser Bruno Mars dipenuhi penonton di stadion berkapasitas 82 ribu orang itu. Para penonton mengungkapkan kepuasannya atas kehadiran penyanyi yang baru saja merilis lagu bersama Lady Gaga, 'Die With A Smile' itu.

Tapi, tak semua menyukai konser Bruno Mars dipadati penonton. Hal ini berkaitan dengan dukungan yang diberikan Bruno Mars kepada Israel saat menggelar konser di Tel Aviv pada 4 Oktober 2023. Serangan genosida Israel ke Palestina memicu aksi pemboikotan terhadap konser Bruno Mars di beberapa negara. Di Indonesia, kecaman terhadap konser itu juga ramai disuarakan di platform X. Banyak netizen menyayangkan sikap tidak konsisten penonton meski kencang bersuara untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi atau mendukung serangan Israel.

