Ketika Mutia Ayu Disenyumin dan Direpost Bruno Mars Sampai Tidak Bisa Tidur

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Bruno Mars di Jakarta menjadi pengalaman tak terlupakan, khususnya untuk Mutia Ayu. Istri mendiang Glenn Fredly itu mendapat keberuntungan tak terduga, di mana Bruno Mars tersenyum ke arahnya hingga unggahannya dibagikan ulang di Instagram Story pelantun '24K Magic' itu.

Mutia Ayu baru saja membagikan beberapa foto dan video keseruannya menonton konser Bruno Mars di Jakarta International Stadium yang digelar pada 11, 13, dan 14 September 2024. Ia menceritakan bahwa saat tampil membawakan lagu 'Versace on the Floor', Bruno Mars melihat ke arahnya sambil tersenyum. Mutia Ayu bersama temannya berdiri di area Festival yang tidak terlalu jauh dari panggung.

"Di noticed pake mata dan di senyumin aja udah cukup buat aku Mas Bruno," tulis Mutia Ayu di Instagram pada Ahad, 15 September 2024. "Arhhgggggggggg gemeeessssss aing 1 tahun aing gak bisa tidur nih. Duh gusti."



Mutia Ayu Tidak Mau Kepedean

Mutia Ayu menonton konser Bruno Mars di Jakarta. Foto: Instagram/@mutia_ayuu

Awalnya Mutia Ayu tidak ingin menceritakan momen tersebut kepada publik karena takut dianggap terlalu percaya diri. Namun rupanya netizen juga menyadari bahwa Bruno Mars melihat ke arah Mutia Ayu berulang kali, berdasarkan video-video yang diunggah sebelumnya.

"Sengaja gak mau share karna biar aku aja yang senyum-senyum sendiri dan juga gak mau kepedean," tulis Mutia Ayu di Instagram Story. "Hahaha tapi ternyata ada yang ngeh juga dari video kemaren-kemaren aku posting. Dan banyak yang kira." Mutia Ayu semakin bahagia karena momen tersebut terjadi ketika Bruno Mars menyanyikan lagu favoritnya, 'Versace on the Floor'.



Unggahan Mutia Ayu Direpost Bruno Mars

Keberuntungan Mutia Ayu masih berlanjut. Dari sekian banyak penggemar, Mutia Ayu menjadi satu-satunya yang beruntung karena unggahannya dibagikan ulang atau direpost oleh Bruno Mars. Sekitar 1 jam setelah diunggah, pelantun 'Just the Way You Are' itu tanpa ragu langsung membagikan ulang unggahan Mutia Ayu di Instagram pribadinya yang memiliki 35 juta pengikut. Sampai saat ini, terlihat hanya foto Mutia Ayu saja yang diunggah oleh Bruno Mars di Instagram Story.

"Baru posting karna ngumpulin nyawa. Edan aing fix gak bisa tidur seumur hidup," tulis Mutia Ayu. "Duh Gusti, gak tau mau ngomong apalagi. Di liatin udah, di senyumin udah di posting udah, apalagi yang belum wkwkwkwk."

Netizen pun ramai membanjiri unggahan Mutia Ayu dan tidak sedikit yang merasa iri. "Mimpi apa direpost abang Bruni kak," tulis @vk_ch***. "Bruno tau kamu hidup mba," tulis @il0uv***. "Bukan cuma di notice pake mata mba tapi udah dinotice pake tangannya, dia dan seluruh followersnya tau kamu hidup mba, hua iri banget," tulis @nivina***.

