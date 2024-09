Kendrick Lamar Meluncurkan Lagu Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kendrick Lamar telah merilis lagu kejutan di Instagram dia, Watch the Party Die yang berdurasi lima menit. Dalam lagu ini, Lamar menyebut beberapa pesohor, termasuk rapper Kristen Lecrae, produser musik Terrace Martin.

Lagu ini juga mengisyaratkan perseteruan Lamar dengan rapper, Drake. Dalam lagu itu terdapat lirik, "Baru saja menjatuhkan pria itu, itu akan memberi semua orang keuntungan. Itu cinta, tapi cinta yang keras, terkadang harus berujung kekerasan.”

Lagu Baru Kendrick Lamar

Tak hanya liriknya, tetapi juga sampulnya. Sampul lagu tersebut menampilkan sepasang sepatu kets usang. Drake pernah mengolok-olok ukuran sepatu Lamar. Persaingan antara kedua rapper ini masih ada, meskipun tidak selalu kentara.

Peluncuran Watch the Party Die menandai kembalinya Lamar setelah sukses besar dengan lagu Not Like Us, yang memulai debutnya di Nomor 1 Billboard Hot 100 pada Mei 2023. Lagu ini menjadi hit terbesar Lamar hingga saat ini, menduduki puncak tangga lagu Hot Rap Songs, Hot R&B, Hip-Hop Songs, dan Streaming Songs, serta mencapai Nomor 2 di tangga lagu Song of the Summer Billboard. Lamar memperkuat posisinya sebagai salah satu rapper paling berpengaruh di industri musik.

Lagu terbaru Lamar ini juga dirilis tak lama setelah pengumuman bahwa ia akan menjadi penampil utama dalam acara Halftime Super Bowl LIX Apple Music 2025. Ini akan menjadi penampilan keduanya dalam acara halftime bergengsi ini, setelah sebelumnya tampil bersama Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem, dan 50 Cent pada Super Bowl 2022.

"Musik rap masih menjadi genre yang paling berdampak hingga saat ini. Dan saya akan hadir untuk mengingatkan dunia. Mereka memilih yang tepat."

Karier Kendrick Lamar sudah dimulai sejak awal 2000-an dengan nama K.Dot. Setelah mendapat perhatian melalui mixtape pertamanya pada 2003, ia kemudian dikontrak oleh Top Dawg Entertainment.

Namanya baru melejit pada 2012 ketika ia merilis album Good Kid, M.A.A.D City, yang diikuti oleh album To Pimp a Butterfly pada 2015. Diikuti oleh album Damn yang sukses pada 2017.

