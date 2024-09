Elton John Merampungkan Album Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Elton John telah merampungkan album studio ke-32 dan berencana dirilis menjelang akhir tahun. Album ini akan dirilis bersamaan dengan peluncuran film dokumenter terbarunya, Elton John: Never Too Late.

Tentang Elton John

Elton John mengerjakan album tersebut sepanjang tahun ini. Namun, kondisi kesehatan dia membuat banyak hal tak berjalan sesuai rencana. "Apa yang terjadi dengan mata saya sangat menyedihkan, karena biasanya saya bangun pagi dan membaca semua surat kabar, melihat grafik, dan mengikuti perkembangan dunia kreatif," kata Elton.

Elton John, yang pensiun dari tur setelah menyelesaikan Farewell Yellow Brick Road Tour pada 2023, baru-baru ini menyatakan minat untuk bekerja sama dengan sejumlah bintang pop muda.

Dalam wawancaranya dengan Variety, Elton John mengatakan, ada banyak penyanyi muda. "Ini adalah musim yang luar biasa bagi para penyanyi dan penulis lagu wanita berbakat seperti Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Charli XCX, dan Gracie Abrams, dikutip dari Channel News Asia.

Menurut Elton John, mereka telah meluncurkan lagu-lagu yang disukai banyak orang. "Saya akan senang bernyanyi dengan salah satu dari mereka.” Elton John juga menyoroti melejitnya kepopuleran Taylor Swift.

Sebelumnya, film dokumenter Elton John: Never Too Late telah tayang perdana di Festival Film Internasional Toronto 2024. "Saya mengalami saat-saat terbaik dalam hidup saya, kecuali kondisi mata ini," katanya.

Film dokumenter Elton John: Never Too Late akan tayang perdana pada Festival Film Toronto 2024. Laporan New Musical Express atau NME, dikutip Antara, film dokumenter itu mengenai tur perpisahan sang musisi, Farewell Yellow Brick Road.

Film dokumenter itu akan menjadi penutup kisah hidup sang bintang, menampilkan cuplikan konser dirinya yang belum pernah dilihat sebelumnya selama 50 tahun. Ada pula diari dan cuplikan masa kini tentang Elton dan keluarganya.

Dikutip dari IMDb, Elton John: Never Too Late film ini juga akan berfokus tur perpisahan John yang berjudul Farewell Yellow Brick Road. Tur ini mendokumentasikan pertunjukan terakhirnya di Amerika Serikat, yang berpuncak penampilan di Dodger Stadium pada November. Itu menjadi penampilan terakhirnya di Amerika Utara.

Tur perpisahan ini bukan hanya penutupan karier turnya, tetapi juga mencatat sejarah yang melampaui angka pendapatan 900 juta dolar. Tur yang berlangsung selama empat tahun ini menjadi tur terlaris dalam sejarah saat berakhir pada Juli 2023.

WINDA OKTAVIA | ANTARA | VARIETY | CNA

