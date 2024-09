Katy Perry Berkolaborasi dengan Doechii, Simak Profil Rapper Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Amerika, Katy Perry berkolaborasi dengan rapper Doechii. Laporan Billboard pada Selasa, 10 September 2024, dikutip Antara, single dan video karya kolaborasi Katy Perry dengan Doechii, I'm His, He's Mine, dijadwalkan dirilis Jumat, 13 September 2024.

Perry menyapa para penggemar dengan mengunggah cuplikan lagu baru di media sosial Instagram. Lagu itu merupakan karya terbaru dari album bertajuk 143, album dance pop Katy Perry yang akan dirilis pada 20 September 2024.

Siapa Doechii?

Jaylah Ji'mya Hickmon, yang lebih dikenal dengan nama panggung Doechii lahir pada 14 Agustus 1998. Ia rapper dan penulis lagu yang melejit namanya setelah merilis album mini atau EP, Oh the Places You'll Go pada 2020. Kepopulerannya menanjak ketika lagu Yucky Blucky Fruitcake viral di TikTok pada 2021, membawa kesuksesan dia di dunia musik. Doechii menandatangani kontrak dengan Top Dawg Entertainment dan Capitol Records, yang memungkinkannya merilis EP kedua, She/Her/Black Bitch pada 2022.

Dikutip dari Fandom, kesuksesan komersial Doechii semakin melonjak dengan single Persuasive yang menampilkan SZA dan What It Is (Block Boy) bersama Kodak Black. Keduanya mengantarkan Doechii ke Billboard Hot 100, memperkokoh posisinya di kancah musik internasional. Prestasinya tidak berhenti di sana, ia juga dianugerahi penghargaan Rising Star Award dari Billboard Women in Music pada 2023, serta dinominasikan dalam berbagai ajang penghargaan seperti MTV Video Music Awards, BET Awards, dan Soul Train Music Awards.

Menurut Doechii, musik memberinya ruang untuk menemukan dan menerima jati dirinya. “Musik memberi saya kepercayaan diri dan kebebasan untuk benar-benar menerima diri saya sendiri,” katanya kepada Acclaim Magazine.

Doechii berkolaborasi dengan Katy Perry. Kolaborasi ini dalam single terbaru Katy Perry, I'm His, He's Mine, yang akan dirilis pada 13 September 2024. Single ini bagian dari album terbaru Perry yang berjudul 143, yang akan dirilis pada 20 September 2024. Lagu ini juga merupakan kolaborasi rap pertama Katy Perry sejak bekerja sama dengan Nicki Minaj di Swish Swish dan Migos di Bon Appétit pada 2017.

Dikutip dari Rolling Stone, kolaborasi antara Doechii dan Katy Perry menjadi sorotan besar. Ini mengingat Katy Perry belum melakukan kerja sama dengan rapper selama beberapa tahun. Pengumuman single ini disertai foto promosi keduanya dengan latar belakang biru yang memikat perhatian penggemar. Video musik dijadwalkan akan dirilis bersamaan dengan lagunya.

Selain kolaborasi dengan Perry, Doechii juga meluncurkan mixtape terbaru, Alligator Bites Never Heal, pada akhir Agustus 2024. Dalam mixtape ini, Doechii menampilkan evolusi artistik dengan pendekatan naratif yang lebih mendalam, menggambarkan perjalanan emosional dan personalnya.

