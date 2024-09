Profil Justin Timberlake dan Sepak Terjangnya di Dunia Akting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Justin Randall Timberlake, atau lebih dikenal dengan Justin Timberlake adalah pesohor kelahiran 31 Januari 1981, di Memphis, Tennessee. Ia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser, aktor, dan pengusaha yang telah mengukir nama besar di industri hiburan.

Dikutip dari IMDb, mengawali karier di usia muda, Timberlake muncul dalam acara TV "Star Search" dan kemudian bergabung dengan "The All-New Mickey Mouse Club" bersama sejumlah nama terkenal seperti Britney Spears dan Ryan Gosling. Namun, namanya mulai dikenal luas ketika bergabung dengan boyband legendaris *NSYNC pada akhir 1990-an, di mana ia menjadi vokalis utama.

Setelah sukses dengan *NSYNC, Timberlake memutuskan untuk meniti karier solo dan merilis album debutnya, Justified pada 2002. Album ini menjadi hit, dengan beberapa lagu populer seperti "Cry Me a River" dan "Rock Your Body". Popularitas Timberlake di industri musik semakin melonjak, menjadikannya salah satu bintang pop paling berpengaruh pada masanya.

Namun, Timberlake tidak hanya terbatas di dunia musik. Ia juga merambah dunia akting dengan cukup sukses. Dilansir dari Fandom, debut aktingnya dimulai pada pertengahan 2000-an, setelah kontroversi penampilannya di Super Bowl pada 2004. Ia membintangi beberapa film layar lebar, termasuk Edison Force (2004), Alpha Dog (2006), dan Black Snake Moan (2007). Meski peran-peran awalnya tidak selalu mendapatkan ulasan positif, Timberlake tetap gigih dalam mengejar karier akting.

Titik balik dalam dunia aktingnya terjadi saat ia berperan sebagai Sean Parker, pendiri Napster, dalam film sukses The Social Network (2010). Perannya mendapat banyak pujian dan memperkuat posisinya sebagai aktor berbakat di Hollywood. Setelah itu, Timberlake terus tampil dalam berbagai film populer seperti Friends with Benefits (2011) bersama Mila Kunis, serta In Time (2011) di mana ia memerankan karakter utama dalam film fiksi ilmiah ini.

Tidak hanya berakting, Timberlake juga berkontribusi dalam produksi dan pengisian suara untuk beberapa film animasi. Salah satu proyek terkenal adalah Trolls (2016), di mana ia menjadi pengisi suara dan ikut menyanyikan lagu hit "Can't Stop the Feeling!" yang mendapatkan nominasi Oscar.

Sepanjang kariernya, Timberlake telah menunjukkan bahwa ia adalah seniman serba bisa, baik dalam musik maupun akting. Dengan kemampuannya, Justin Timberlake terus menjadi salah satu entertainer paling berpengaruh di dunia hiburan hingga hari ini.

