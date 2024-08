Memoar Britney Spears The Woman in Me Akan Diangkat ke Layar Lebar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universal Pictures akan menghadirkan kembali kisah hidup Britney Spears ke layar lebar dalam sebuah film biopik. Adaptasi ini diangkat dari buku memoar Britney berjudul The Woman in Me, yang telah menarik perhatian dunia sejak diterbitkan pada 24 Oktober 2023. Persaingan sengit untuk memperoleh hak atas buku tersebut akhirnya dimenangkan oleh Universal Pictures.

Menggandeng Sutradara dan Produser Ternama

Laporan The Hollywood Reporter pada Kamis, 1 Agustus 2024 menyatakan, Jon M. Chu, sutradara yang dikenal melalui karyanya seperti Crazy Rich Asians (2018), In the Heights (2021), dan Wicked (2024), telah dipilih untuk mengarahkan film biopik ini. Di sisi produksi, Marc Platt, yang terkenal dengan kesuksesan La La Land (2016) dan The Trial of the Chicago 7 (2020), juga akan berkontribusi sebagai produser.

Britney Spears sendiri telah mengkonfirmasi kabar ini. Melalui akun X @britneyspears, pelantun ‘Toxic’ itu menyatakan bahwa ia sedang mengerjakan sebuah proyek rahasia bersama Marc Platt. "Senang untuk berbagi dengan penggemarku bahwa aku sedang mengerjakan proyek rahasia dengan #MarcPlatt," tulis Britney pada Jumat dini hari, 2 Agustus. "Dia selalu membuat film-film favoritku... Pantau terus," lanjut penyanyi asal Amerika Serikat itu.

Memoar Pribadi tentang Cerita Kehidupan Britney Spears

The Woman in Me merupakan memoar yang sangat pribadi, terdiri dari 275 halaman yang menyingkap banyak kisah tak terungkap dari kehidupan Britney. Buku tersebut sangat jujur mengungkap kisah Britney Spears, dari masa kecilnya di Mickey Mouse Club hingga menjadi ikon pop dunia. Lebih rinci, memoar itu juga membahas hubungannya dengan sang mantan pacar yaitu Justin Timberlake, keluarganya, hingga sifat predator orang-orang di sekitar Britney yang berupaya untuk mengendalikan hidupnya.

Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa dan dinarasikan dalam versi audio oleh aktris Michelle Williams. Melansir dari Variety, sejak peluncurannya, buku tersebut telah mencetak rekor penjualan, dengan 1,1 juta kopi terjual dalam minggu pertama di Amerika Serikat. Hingga Januari 2024, angka penjualan mencapai lebih dari 2 juta kopi di AS dan sekitar 3 juta kopi secara global.

Adapun berdasarkan laporan TMZ, sampai saat ini, Universal Pictures belum menentukan siapa yang akan memerankan ikon pop tersebut dalam film biopik ini. Namun, yang pasti, Britney akan memiliki hak suara dalam pemilihan pemeran utama.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Britney Spears, yang memenangkan Grammy pada 2005, telah meroket menjadi bintang dengan single debutnya ‘…Baby One More Time’ yang dirilis pada 1998. Single ini menjadi sukses besar, bahkan telah meraih platinum 14 kali. Selain deretan panjang hit single, Britney juga mencoba dunia akting, ia pernag membintangi film Crossroads pada 2002, dan tampil dalam tur global ‘Piece of Me’ pada musim panas 2018. Konservatorinya bahkan mendapat perhatian nasional sebelum akhirnya dihentikan pada tahun 2021.

THE HOLLYWOOD REPORTER | VARIETY | TMZ

Pilihan Editor: Momen Pertemuan Perdana Britney Spears dan Taylor Swift 20 Tahun Lalu