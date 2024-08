Adaptasi Webtoon, Ini Sinopsis Cinderella at 2 AM yang Dibintangi Moon Sang Min

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Cinderella at 2 AM adalah salah satu drakor terbaru yang akan tayang pada Agustus 2024. Serial ini merupakan drama diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa karya penulis Algome.

Akan tayang perdana pada 24 Agustus 2024, versi drama Cinderella at 2 AM akan memiliki total 10 episode. Drama Viu Original ini dibuat di bawah arahan sutradara Seo Min Jung dan penulis skenario Oh Eun Ji.

Drama Korea bergenre komedi dan romantis ini akan dibintangi oleh aktor populer Korea Selatan, Moon Sang Min yang sukses dengan drama Duty After School. Dia akan beradu akting dengan Shin Hyun Been yang bersinar usai membintangi Reborn Rich.

Sinopsis Cinderella at 2 AM

Drama Korea Cinderella at 2AM adalah sebuah drama komedi romantis yang menggambarkan kisah cinta seorang wanita biasa yang mengutamakan melindungi dirinya sendiri. Di sisi lain, ada seorang pria Chaebol atau anggota keluarga konglomerat generasi ketiga yang percaya bahwa melindungi cinta berarti melindungi dirinya sendiri.

Diceritakan, Ha Yun Seo adalah seorang perempuan yang masih lajang dan bekerja sebagai pemimpin tim pemasaran di sebuah perusahaan besar. Dia berpenampilan menarik, memiliki kepribadian yang baik, dan dihormati di perusahaannya. Dia juga selalu percaya diri dalam bekerja, namun tidak pandai dalam urusan asmara.

Ketika dia masih muda, Ha Yun Seo sudah mandiri dan membawa adik laki-lakinya meninggalkan rumah dan keluarga. Hal ini dilakukan Yun Seo karena dia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Meski begitu, dia sekarang tumbuh menjadi orang yang percaya diri dan pragmatis.

Setelah lama sendiri, Yun Seo menjalin hubungan dengan Seo Ju Won, yang berusia lebih muda darinya. Seo Ju Won adalah pribadi yang lembut dan menarik secara fisik. Dia bekerja sebagai anggota staf di perusahaan yang sama dengan Yun Seo.

Namun, hal yang mengejutkan Yun Seo adalah ketika mengetahui bahwa pacarnya merupakan putra dari keluarga chaebol yang menjalankan perusahaan tempatnya bekerja. Jun Won ternyata anak pemilik perusahaan yang sedang menyamar sebagai pegawai biasa.

Mengetahui Ju Won memiliki kekasih, ibu Ju Won kemudian menghubungi Yun Seo untuk putus dengan putranya. Dia juga menawarkan sejumlah uang kepada Yun Seo agar mau meninggalkan Ju Won.

Tentang Drama Cinderella at 2 AM

Judul: Cinderella At 2 AM

Dikenal juga dengan judul: Cinderella at 2 A.M., Cinderella at Two in the Morning, Saebyeok Du Siui Sinderella, Saebyeok 2shiui Cinderella.

Genre: Komedi, Romantis

Tanggal rilis: 24 Agustus 2024

Jadwal tayang: Setiap Sabtu dan Minggu

Jumlah episode: 10 episode

Durasi per episode: 70 menit

Tempat tayang:Coupang Play, Viki, Viu

Sutradara: Seo Min Jung, Bae Hee Young

Penulis naskah: Aigome (Webtoon), Oh Eun Ji

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea Selatan

Daftar Pemain Cinderella at 2 AM

Drama Korea yang satu ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris muda Korea Selatan. Berikut beberapa daftar pemainnya:

1. Shin Hyun Been sebagai Ha Yun Seo

2. Moon Sang Min sebagai Seo Ju Won

3. Yoon Park sebagai Seo Shi Won

4. Park So Jin sebagai Lee Mi Jin

5. Kim Tae Jung sebagai Ha Ji Suk

6. Kim Gyu Nam sebagai No Ye Young

7. Hong Bi Ra

8. Lee Kyu Sung

VIU | ASIANWIKI | MYDRAMALIST

