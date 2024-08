Film Veteran 2 akan Tayang September 2024, Sinopsis dan Pemerannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Veteran 2 film Korea Selatan kelanjutan dari Veteran (2015), yang menjadi box office dengan 13,41 juta penonton. Film ini akan tayang perdana pada 13 September 2024, atau bertepatan sebelum hari libur festival panen (Chuseok) di Korea Selatan yang berlangsung pertengahan September 2024.

Sinopsis Veteran 2

Dikutip dari Festival Cannes, Veteran 2 merupakan film tentang tim investigasi kejahatan kekerasan dari Detektif Seo Do Cheol (Hwang Jung Min) dan Divisi Investigasi Kejahatan. Kesibukan pekerjaa membuat mereka mengorbankan kehidupan pribadi.

Ketika pembunuhan profesor mengungkap kaitan dengan kasus-kasus masa lalu, kecurigaan terhadap pembunuh berantai muncul, menjerumuskan dalam kekacauan. Saat Major Crimes menyelidiki kasus tersebut, si pembunuh mengejek mereka dengan merilis teaser di Internet, yang menunjukkan korban berikutnya, dan mengintensifkan kekacauan.

Untuk mengatasi ancaman yang meningkat, tim tersebut mendatangkan petugas baru yang Park Sun Woo (Jung Hae-in), yang menyebabkan perubahan tak terduga dalam lintasan kasus tersebut.

Film ini juga diluncurkan dengan nama I, the Executioner. Jung Hae In dalam peran Park Sun Woo, seorang detektif muda yang bergabung dengan tim investigasi kejahatan kekerasan untuk memburu seorang pembunuh berantai. Berbeda dengan peran-peran sebelumnya, dalam film ini Jung Hae In menampilkan sisi serius dan tegang dari seorang detektif yang berusaha mengungkap kebenaran di tengah-tengah kasus yang menggemparkan.

Pemeran Veteran 2

"Detektif Seo Do Cheol kembali ke hadapan penonton setelah sembilan tahun. Dengan bergabungnya sejumlah karakter baru, kami berharap dapat menghadirkan aksi yang lebih mendebarkan," keterangan tim produksi Veteran 2, dikutip dari Soompi.

Selain Do Cheol, ada karakter Oh Jae Pyung (Oh Dal Soo), ketua Tim Kekerasan 2 dari Unit Investigasi Area Luas Badan Kepolisian Metropolitan Seoul. Tim ini berisi para anggota professional, yaitu Bong Yoon Ju (Jang Yoon Ju), Wang Dong Hyun (Oh Dae Hwan), dan Yoon Si Young (Kim Si Hoo).

MY DRAMA LIST | SOOMPI | FESTIVAL CANNES

