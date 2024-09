Para Pemeran Drama Hyper Knife yang Tayang 2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea berjudul Hyper Knife akan segera menyapa penonton dengan genre thriller medis tahun depan. Dilansir dari Asian Wiki, kisah Hyper Knife berfokus pada kejahatan medis, Ceritanya tentang seorang dokter dan pembunuh yang bertemu dengan guru yang menyebabkan dia berada di titik terendah. Naskah drama ini ditulis oleh Kim Seon He, yang sebelumnya dikenal lewat karya webtoon Bangjeongs dan serial God’s Quiz: Reboot.

Sejumlah bintang terkenal akan beradu akting dalam drakor ini. Siapa saja mereka?

1. Sol Kyung Gu sebagai Deok Hee

Aktor Sol Kyung Gu, yang dikenal dengan gelar chungmuro akan memerankan karakter Deok Hee. Dilansir dari Soompi, ia adalah seorang ahli bedah saraf terbaik di dunia. Sebagai aktor yang kerap membintangi film thriller, Kyung Gu telah menorehkan namanya di industri film Korea.

Sejak debutnya pada tahun 1996 melalui film Love Story, ia telah membintangi 49 film dan dua drama seri, seperti Hope, The Merciless, The Book of Fish, dan Kingmaker. Perannya yang mendalam dan berdedikasi telah mengantarkannya meraih penghargaan Blue Dragon Film dan Baeksang Arts Awards, dua penghargaan bergengsi di Korea Selatan.

2. Park Eun Bin sebagai Se Ok

Park Eun Bin, aktris yang sukses lewat drama Extraordinary Attorney Woo, akan memerankan Se Ok. Seorang dokter berbakat yang dulunya dikenal sebagai jenius, namun kini bekerja di ruang operasi ilegal. Karakter ini memiliki sejarah rumit dengan Deok-Hee, gurunya di masa lalu.

Park Eun Bin yang telah berkarier sejak usia 4 tahun, terkenal karena kemampuan aktingnya yang luar biasa. Meskipun sempat beredar rumor bahwa Eun Bin meminta bayaran fantastis sebesar 300 juta Won per episode, agensinya membantah hal tersebut.

3. Yoon Chan Young sebagai Seo Young Joo

Aktor muda Yoon Chan Young akan berperan sebagai Seo Young Joo, rekan dekat Se Ok yang selalu mendukung dan melindunginya. Yoon Chan Young telah memulai kariernya sejak usia muda dan dikenal lewat penampilannya dalam sejumlah drama, seperti When a Man Falls in Love, Mama, dan All of Us Are Dead. Aktingnya yang memukau telah memberikannya penghargaan sebagai aktor muda terbaik yaitu APAN Star Awards ke 3 dan MBC Drama Awards 2014.

4. Park Byung Eun sebagai Han Hyun Ho

Park Byung Eun, yang memerankan Han Hyun Ho dalam drama Korea ini, karakter itu adalah seorang ahli anestesi yang mengagumi kejeniusan Se Ok. Park Byung Eun adalah aktor yang telah meraih kesuksesan lewat berbagai film dan drama, seperti Assassination, Because This Is My First Life, dan Kingdom. Ia dikenal dengan kemampuan aktingnya yang versatile dalam berbagai genre.

