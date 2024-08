5 Serba-serbi BoA, Penyanyi K-Pop yang Konser di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan BoA akan konser solo di Jakarta bertajuk BoA Live Tour - BoA : One's Own di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta Pusat, pada 26 Oktober 2024.

"BoA Live Tour - BoA : One's Own', Jakarta 2024.10.26 (Sabtu) di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta Pusat," tulis SM Entertainment agensi BoA di Instagram, Kamis, 8 Agustus 2024, waktu Korea Selatan.

BoA akan menyambangi sejumlah negara di Asia dimulai dari Seoul (Korea Selatan) pada 12 Oktober-13 Oktober 2024, Jakarta (Indonesia) pada 26 Oktober, Taipei pada 23 November, dan Singapura pada 30 November 2024, dikutip dari Antara.

Tentang BoA

1. Nama

Kwon Bo-ah, nama lengkapnya, lahir di Gyeonggi-do, Korea Selatan, pada 5 November 1986. Ia dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, dan aktris. BoA berkarier musik saat ia berusia 11 tahun ketika mengikuti audisi yang diadakan oleh SM Entertainment.

Pada saat itu, BoA menemani kakaknya mengikuti audisi, namun justru ia yang memikat perhatian para pencari bakat. Dua tahun kemudian, setelah menjalani masa pelatihan yang intens, BoA debut di usia 13 tahun dengan album ID; Peace B pada 25 Agustus 2000.

2. Debut Jepang

Dikutip dari IMDb, BoA debut di Jepang dengan merilis lagu ID; Peace B pada 2001. Setahun kemudian, ia merilis album, Listen to My Heart. Ini menjadi album pertama penyanyi pop Korea yang menembus pasar Jepang. Keberhasilan ini menjadikan BoA sebagai artis asing pertama yang memiliki tiga album yang terjual lebih dari satu juta copy di Jepang.

3. Amerika Serikat

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Karier internasional BoA terus menanjak sampai kepasar musik Amerika Serikat. Pada 2008, SM Entertainment mengumumkan, BoA akan debut di Amerika melalui label anak perusahaan mereka, SM Entertainment USA. Single digital berbahasa Inggris berjudul Eat You Up dirilis pada 21 Oktober 2008. Setelah itu diluncurkan album studio berbahasa Inggris, BoA, yang dirilis pada 17 Maret 2009.

4. Hit

Selama karirenya, BoA telah merilis banyak lagu dan album yang mendapat sambutan dari para penggemarnya. Beberapa karya hit dia seperti Only One, Time After Time, dan Emptiness memikat perhatian publik. BoA merilis single solo Emptiness pada Maret 2024. Video musiknya yang diunggah di YouTube SM Entertainment telah ditonton sebanyak 2,9 juta kali per 15 Agustus 2024.

5. Got the Beat

BoA juga pernah menjadi anggota grup proyek Got the Beat naungan SM Entertainment. Grup ini dibentuk bertujuan menampilkan penampilan tari yang intens dan memukau di setiap lagunya. BoA bergabung dengan anggota dari berbagai grup populer lainnya seperti Taeyeon dan Hyoyeon dari Girls' Generation, Seulgi dan Wendy dari Red Velvet, serta Karina dan Winter dari aespa.

Got the Beat memulai debutnya pada 3 Januari 2022 dengan lagu Step Back, yang langsung meraih kemenangan dalam acara musik SBS Inkigayo. Grup ini juga telah merilis lagu lain berjudul Stamp On It pada 16 Januari 2023, yang kembali mendapat respons positif dari penggemar K-Pop.

Pilihan Editor: Park Min Young dan Pemeran Marry My Husband Liburan ke Vietnam Kecuali BoA