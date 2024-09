Mengenal Anggota Kara Heo Young Ji, yang Keluar dari DSP Media

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Kara Heo Young Ji keluar dari DSP Media setelah kontrak eksklusifnya berakhir. Heo Young Ji 10 tahun bersama DSP Media, dikutip dari Soompi. Melalui media sosial resminya, DSP Media mengumumkan kabar soal Heo Young Ji berpisah denga agensi tersebut, pada Kamis, 5 September 2024.

Tentang Heo Young Ji

Heo Young Ji lahir pada 30 Agustus 1994. Heo Young Ji memulai kariernya di industri musik pada 2014. Kala itu, ia bergabung dengan Kara melalui program audisi televisi Kara Project. Ia bergabung di fase akhir grup ini menambah dinamika baru bagi Kara. Adapun Kara dikenal dengan hit, Mister dan Lupin.

Di luar karier bermusik, Heo Young Ji berakting. Beberapa drama yang pernah dibintanginya antara lain Oh My Ghost (2018) dan Another Miss Oh (2016). Dalam Oh My Ghost, ia memerankan karakter yang berurusan dengan roh. Adapun Another Miss Oh, drama romantis yang mengeksplorasi konflik antara dua wanita dengan nama yang sama.

Ia juga dikenal dalam variety show dan sebagai pembawa acara atau MC di beberapa program televisi, termasuk Comedy Big League. Heo Young Ji memenangkan Best Female Variety Star pada ajang MBC Entertainment Awards.

Di tengah kesibukannya berakting, Heo Young Ji terkadang mengingat saat-saat di atas panggung bersama Kara dan sesekali menari lagu-lagu hit di rumah. Lagu favoritnya Mamma Mia yang dianggapnya memiliki koreografi yang sangat indah.

Kara grup K-Pop yang dibentuk DSP Media pada 2007. Mulanya Kara debut sebagai kuartet, tetapi mengalami beberapa perubahan formasi selama bertahun-tahun. Pada puncak popularitasnya, Kara juga meraih kesuksesan di Jepang, menjadi salah satu grup K-Pop yang mampu mendominasi pasar Jepang bersama SNSD dan TVXQ.

Mereka pernah konser di Tokyo Dome. Namun, setelah beberapa kali pergantian anggota, termasuk saat Heo Young Ji bergabung melalui KARA Project pada 2014, grup ini mengalami hiatus pada 2016 setelah beberapa anggota memilih untuk tidak memperbarui kontrak dengan agensi. Pada 2022, Kara kembali berkumpul untuk merayakan ulang tahun ke-15, menandai kembalinya grup yang sempat hiatus.

