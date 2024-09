Rayakan 18 Tahun Debut, IU Donasikan 225 Juta Won untuk Lembaga Kesehatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi IU merayakan 16 tahun berkarier sebagai penyanyi dengan mendonasikan 225 juta won atau sekitar Rp 2,6 miliar kepada lembaga kesehatan. Di antaranya Korea Children's Incurable Disease Association, Milk Delivery For the Well-Being Of the Elderly, Hansarang Village dan Hansarang Disabled Infants' Home.

Donasi tersebut diberikan pada Rabu, 18 September 2024, atas nama nama IUanea, yang merupakan gabungan namanya dengan Uaena, sebutan untuk penggemarnya. Nantinya donasi yang diberikan akan digunakan pengobatan, pendidikan, konseling psikologis, dan perbekalan kesehatan bagi anak-anak dengan penyakit langka yang tidak dapat disembuhkan.

Termasuk bantuan susu dan pengantaran ke rumah untuk kesehatan lansia yang tinggal sendiri, dukungan biaya penggantian lift tua di fasilitas untuk penyandang disabilitas berat, dan dukungan biaya penciptaan lingkungan yang nyaman di panti asuhan.

IU berharap donasinya bermanfaat

Penyanyi bernama asli Lee Ji Eun itu memang dikenal sebagai filantropis, dia rutin memberikan donasi setiap tahun menjelang ulang tahun debutnya. Dia mengaku bahagia bisa berdonasi atas nama IUaena setiap tahun dan berharap donasinya bermanfaat bagi yang menerimanya.

"Berkat 'Uaena', aku mendapatkan hati yang penuh cinta dan nilai-nilai, dan aku senang bisa melakukan pekerjaan yang berarti seperti ini setiap tahun dengan nama 'IUaena'. Meskipun sedikit, semoga menjadi hadiah yang baik bagi yang menerimanya. Terima kasih 'Uaena' yang selalu menanam cinta di hatiku," ujarnya.

Konser Encore

Selain berdonasi untuk merayakan ulang tahun debutnya yang ke-16 dia juga akan menyiapkan konser encore atau penutup dari tur dunia 2024. Konser bertajuk 2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE-The Winning itu akan digelar pada 21 hingga 22 September 2024 di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan.

Dengan konser encore tersebut, IU akan menjadi penyanyi solo wanita pertama yang tampil solo di Stadion Piala Dunia Seoul. Tur dunia IU digelar sejak Maret 2024 di Seoul, dan 18 kota dari Asia termasuk Jakarta pada April, Eropa, hingga Amerika Serikat.

