Alami Serangan Panik Syuting Death's Game, Seo In Guk: Itu Sangat Menyakitkan

TEMPO.CO, Jakarta - Adaptasi webtoon Death's Game yang bertabur bintang buat pecinta K-Drama antusias menonton serial yang baru saja dirilis pada Jumat, 15 Desember 2023. Sang aktor utama, Seo In Guk ungkap bahwa ia sampai mengalami serangan panik (panic attack) saat syuting.

Hal tersebut terungkap saat ia menjadi bintang tamu di acara Season B Season 4 episode 10 yang tayang Kamis, 14 Desember 2023. Seo In Guk sebut ada "banyak adegan jatuh" dalam drama bergenre fantasi yang satu ini. Meskipun hal itu tidak akan menjadi masalah bagi aktor pada umumnya, namun adegan-adegan tersebut justru menjadi tantangan tersendiri buatnya.

Dalam percakapan santai bersama Jung Ji Hoon (Rain), Seo In Guk mengaku memang takut ketinggian sebelum mengambil peran tersebut. Saat terjun dalam proses pembuatan serial ini, aktor yang memerankan tokoh utama Choi Yee Jae akhirnya punya pengalaman yang membuka perspektifnya karena mengalami banyak hal baru di lokasi syuting.

Adegan Ekstrem Seo In Guk Menyebabkan Serangan Panik

Ada satu momen ketika Seo In Guk melayang di udara sambil menggantung di crane. Hal itu sangat menakutkan baginya sehingga sang aktor mengalami serangan panik. Adegan tersebut membuatnya sadar bahwa untuk pertama kalinya, ternyata Seo In Guk memiliki "akrofobia parah," atau ketakukan yang intens terhadap ketinggian.

"Saya tergantung di derek dan naik sangat tinggi. Ketika mereka (kru) menyuruh saya bertahan sementara mereka mengubah pengaturan kamera, ada durasi ketika saya tetap berada di udara. Itu sangat menyakitkan, jadi saya mengalami serangan panik," kata Seo In Guk mengingat kembali syuting Death's Game.

Perjuangan Seo In Guk Syuting Death's Game

Acara tersebut juga menampilkan foto-foto di balik layar atau behind the scenes saat proses syuting berlangsung. Penonton dapat melihat jelas tingginya set dalam salah satu adegan di lokasi syuting. Bersamaan dengan Death's Game yang terus memikat para penonton, pengakuan jujur dari Seo In Guk menghadirkan wawasan baru tentang perjuangannya di balik layar demi adegan yang memukau.

Sementara aktor lain telah mengatasi ketakutan mereka saat syuting drama Korea, Seo In Guk justru menemukan ketakutan yang lebih dalam pada ketinggian. Tekad sang aktor untuk terus maju membuatnya pantas diapresiasi untuk adegan-adegan yang menantang dalam drama ini.

KOREABOO | YOUTUBE SEASON B SEASON

