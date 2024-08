Kumpulan Adegan Romantis Rain dan Kim Ha Neul di Drama Red Swan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh episode drama Korea Red Swan telah tayang secara eksklusif di Disney+ Hotstar. Drama penuh aksi dan konspirasi ini mempertemukan Jung Ji Hoon atau Rain dengan Kim Ha Neul.

Red Swan mengisahkan seorang Duta Persahabatan bernama Oh Wansoo (Kim Ha Neul) yang harus berhadapan dengan politik keluarga konglomerat, Hwain Group. Di tengah konflik perselingkuhan suaminya, kesetiaan Oh Wansoo yang masih berusaha mempertahankan pernikahannya pun diuji dengan hadirnya pengawal baru, yaitu Seo Doyoon (Jung Ji Hoon atau Rain). Sebagai pengawal, ia bertugas untuk melindungi Oh Wansoo dari berbagai situasi yang mengancam nyawanya.

Rain dan Kim Ha Neul kerap menampilkan adegan romantis di tengah adegan penuh aksi yang menegangkan. Kisah Oh Wansoo dengan pengawal misteriusnya pun mampu membawa jalan cerita menjadi semakin menarik dan menyentuh. Berikut lima adegan romantis Rain dan Kim Ha Neul dalam drama Red Swan:

Seo Doyoon berjanji akan selalu melindungi Oh Wansoo (Episode 2 dan 3)

Pada awalnya Oh Wansoo merasa tidak percaya dan tidak nyaman ketika Seo Doyoon baru bergabung dengan Hwain Group untuk menjadi pengawalnya. Namun, Seo Doyoon tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan baik. Ia pun merasakan sesuatu yang janggal dengan Hwain Group dan berusaha meyakinkan mengapa ia harus melindungi Oh Wansoo. Karena hal tersebut, Seo Doyoon meminta Oh Wansoo untuk terus berada di dekatnya. Ia juga mengingatkan untuk tidak memercayai siapa pun di tengah situasi yang mengancam nyawanya.

Seo Doyoon memaksa untuk menemani Oh Wansoo yang terpuruk (Episode 3)

Ketika Oh Wansoo sedang merasa kalut dengan masalah keluarga, ia bergegas pergi dan menyetir mobil seorang diri hingga hampir menabrak mobil lain. Seo Doyoon yang menyaksikan hal tersebut pun dengan sigap masuk ke dalam mobil karena merasa khawatir. Meski sudah dilarang, sang pengawal tetap memaksa ingin menjaganya dan meminta Oh Wansoo tak perlu menganggap keberadaannya agar ia merasa nyaman. Oh Wansoo pun memutuskan untuk pergi ke pantai dan menenangkan diri didampingi oleh Seo Doyoon.

Seo Doyoon tetap di sisi Oh Wansoo ketika kehilangan ibunya (Episode 5)

Oh Wansoo berpisah lama dengan ibunya hingga tak tahu di mana keberadaannya. Ketika mengetahui di mana keberadaan sang ibu, ia langsung mengunjunginya ditemani oleh Seo Doyoon. Hati Oh Wansoo hancur melihat kondisi ibunya di penjara dalam kondisi kritis, dan ibunya meninggal dunia setelah mengucapkan kata-kata terakhir untuk putrinya. Seo Doyoon pun semakin tersentuh untuk terus menemani Oh Wansoo dan berusaha tetap berada di sisinya selama masa berduka. Ia menaruh perhatian lebih kepada Oh Wansoo dengan terus menenangkannya.

Meski terluka parah, Seo Doyoon berusaha menyelamatkan Oh Wansoo yang kembali diserang pembunuh (Episode 6)

Oh Wansoo yang masih diincar oleh pembunuh tiba-tiba diserang dengan senjata drone ketika dalam perjalanan hingga membuat mobilnya terbalik. Seo Doyoon dan Oh Wansoo terluka parah, keduanya masih terjebak di dalam mobil yang akan segera meledak. Seo Doyoon berusaha menyelamatkan Oh Wansoo yang tak sadarkan diri dengan menjauhkan diri mereka dari mobil. Namun ketika berusaha menyelamatkan Oh Wansoo, Seo Doyoon terluka parah karena tertusuk reruntuhan mobil yang meledak. Adegan dramatis ini semakin menunjukkan sikap sang pengawal yang ingin terus melindungi Oh Wansoo.

Seo Doyoon dan Oh Wansoo habiskan waktu bersama di Busan (Episode 7)

Mengetahui Oh Wansoo ditimpa masalah terus menerus, Seo Doyoon pun mengajak Oh Wansoo pergi ke Busan agar ia dapat menenangkan pikirannya. Bahkan Seo Doyoon menyewa mobil dengan atap terbuka agar Oh Wansoo dapat melihat laut sepuasnya. Di momen tersebut, keduanya semakin terbuka dan mengungkapkan isi pikirannya masing-masing terhadap situasi yang sedang mereka alami. Mereka pun merasa semakin nyaman dan bahagia dengan keberadaan satu sama lain.

