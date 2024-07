4 Pemeran Utama Drakor Bad Memory Eraser

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kanal televisi kabel Korea, MBN telah merilis poster untuk drama Korea atau drakor terbaru Bad Memory Eraser. Drama romantis ini menceritakan tentang pria yang hidupnya berubah, karena kemampuan dia menghapus memori.

Dikutip dari Soompi, poster yang baru dirilis menampilkan keempat karakter utama duduk di satu sofa yang sama. Keterangan tertulis di poster, "Ada kenangan yang ingin saya hapus." Drakor ini akan tayang pada 2 Agustus 2024.

1. Kim Jae Joong sebagai Lee Kun

Kim Jae Joong lahir dengan nama Han Jae Joon pada 26 Januari 1986. Ia penyanyi, penulis lagu, aktor, dan sutradara asal Korea Selatan. Ia memulai kariernya sebagai anggota TVXQ pada 2004, naungan SM Entertainment, sebelum akhirnya hengkang tahun 2009. Ia masuk grup JYJ bersama Park Yoochun dan Kim Junsu.

Dikutip dari My Drama List, selama kariernya, ia telah merilis beberapa album solo, termasuk album mini atau EP pertamanya berjudul I pada 2013 dan album penuh WWW di tahun yang sama.

Dalam Bad Memory Eraser, Jaejoong berperan sebagai Lee Kun, mantan pemain tenis berbakat yang kehilangan rasa percaya diri setelah mengalami cedera. Kehidupannya berubah drastis saat dia menggunakan penghapus memori dan bertemu dengan Kyung Joo Yeon, yang diperankan oleh Jin Se Yeon.

2. Jin Se Yeon sebagai Kyung Joo Yeon

Jin Se Yeon lahir dengan nama Kim Yoon Jung pada 15 Februari 1994. Dikutip dari AsianWiki, ia memulai debut aktingnya dalam drama televisi It’s Okay, Daddy’s Daughter pada 2010.

Mulanya, Se Yeon adalah trainee untuk girl group Jewelry di bawah Star Empire Entertainment, namun ia beralih ke dunia akting setelah muncul dalam berbagai iklan televisi. Beberapa drama terkenal yang pernah dibintangi dia termasuk Bridal Mask (2012), Doctor Stranger (2014), dan The Flower in Prison (2016).

Jin Se Yeon berperan sebagai Kyung Joo Yeon seorang neuropsikiater dalam Bad Memory Eraser. Ia menjadi cinta pertama Lee Kun.

3. Lee Jong Won sebagai Lee Shin

Lee Jong Won lahir pada 31 Desember 1994. Debutnya sebagai aktor dimulai dalam drama Back to the Future pada 2018

Sebelum memulai kariernya di industri hiburan, Lee Jong Won menjalani wajib militer di Divisi Infanteri Mekanis ke 30 Angkatan Darat Republik Korea pada 2015. Dia telah muncul dalam berbagai drama populer seperti Drunken Romance (2024), The Golden Spoon (2022), Hospital Playlist Season 2 (2021), Ghostderella (2019), dan Go Back Diary (2018).

Dalam Bad Memory Eraser, Lee Jong Won berperan sebagai Lee Shin, adik Lee Kun yang juga pemain tenis. Namun petenis ini menyimpan luka emosional yang dirahasiakannya dari orang lain.

4. Yang Hye Ji sebagai Jeon Sae Yan

Dalam Bad Memory Eraser, Yang Hye Ji memainkan peran sebagai Jeon Sae Yan, penerjemah yang ceria. Ia aktris naungan Awesome Entertainment. Ia memulai debut aktingnya dalamDrama Stage: History of Walking Upright pada 2017. Sampai sekarang, Hye Ji telah membintangi Sweet Home Season 2 (2023) sebagai Jung Ye Seul, Revenant (2023) sebagai Baek Se Mi, dan Nevertheless (2021) sebagai Oh Bit Na.

