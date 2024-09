5 Drakor Terbaru Tentang Perselingkuhan, Penuh Pengkhianatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini drama Korea atau drakor menjadi salah satu tayangan yang digemari masyarakat berbagai kalangan. Terdapat berbagai genre dan tema cerita yang bisa diangkat menjadi sebuah drama. Mulai dari pertemanan, percintaan, perjalanan waktu, hingga cerita makjang yang terkesan berlebihan dan tidak nyata.

Dari banyaknya tema itu, cerita yang mengusung tema tentang perselingkuhan selalu sukses mencuri perhatian. Hal ini disebabkan karena cerita yang penuh pengkhianatan mampu menguras emosi para penontonnya. Berikut ini daftar 5 drakor terbaru tentang perselingkuhan yang penuh pengkhianatan.



1. Marry My Husband

Dibalut dengan genre fantasi, Marry My Husband adalah drama Korea tentang perselingkuhan. Drama yang tayang perdana pada 1 Januari ini dibintangi oleh Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, dan Song Ha Yoon.

Ceritanya berfokus pada perempuan bernama Kang Ji Won yang sakit kanker dan tidak punya waktu lama untuk hidup. Namun, dia justru menangkap suaminya, Park Min Hwan, sedang berselingkuh dengan teman dekatnya, Jeong Su Min. Karena pertengkaran fisik, Park Min Hwan membunuh Ji Won. Meski begitu, Ji Won justru kembali ke masa lalu sebelum dia menikah dengan suaminya. Di kehidupan ini, dia berusaha membalas dendam kepada Min Hwan.

Drama ini bercerita tentang seorang wanita bernama Seo Jae Won yang memiliki kehidupan pribadi dan pekerjaan yang hampir sempurna. Dia adalah CEO dari sebuah perusahaan furnitur yang memiliki penjualan jutaan dolar setiap tahunnya. Dia juga memiliki anak dan suami bernama Heo Soon Young yang sangat dicintainya.

Namun, kehidupan Seo Jae Won mulai berubah ketika teman masa kuliah suaminya, Kwon Yoo Jin, hadir. Sejak saat itu, semua orang mulai mengkhianatinya, termasuk suaminya yang berselingkuh dengan Kwon Yoo Jin.



3. Queen of Divorce

Queen of Divorce. Foto : VIU

Queen of Divorce dibintnagi oleh Lee Ji Ah, Kang Ki Young, dan Oh Min Suk. Drama ini bercerita tentang seorang wanita bernama Kim Sa Ra yang merupakan menantu dari pemilik firma hukum terbesar di Korea Selatan. Tetapi, ia dikhianati oleh suaminya dan kehilangan segalanya.

Setelah itu, ia pun mulai bekerja sebagai pengacara pemecah masalah perceraian. Ia juga menjadi pemimpin tim di kantor penyelesaian perceraian, Solution. Ia menghukum pasangan yang buruk dan memberikan bantuan bagi mereka yang menemukan diri mereka dalam situasi perceraian yang tidak adil.



4. Red Swan

Red Swan adalah drama yang menampilkan kisah Oh Wan Soo, pemain golf sukses yang memiliki kehidupan sempurna setelah menikahi pewaris Hwain Group. Ia juga dikenal sebagai ketua dari yayasan yang tenar akan kedermawanannya dalam kegiatan amal.

Takdir kemudian mempertemukan Wan Soo dan Oh Do Yoon, yang merupakan lulusan perguruan tinggi kepolisian dan menjadi pengawal barunya. Do Yoon bergabung dengan tim keamanan Grup Hwain karena alasan tertentu. Melalui pengawalnya, Wan Soo mengetahui rahasia yang dimiliki keluarga Hwain Group, termasuk perselingkuhan sang suami.

Drama ini mengikuti kisah seorang pengacara veteran yang telah bekerja selama 17 tahun di Firma Hukum Daejung bernama Cha Eun Kyung. Dia spesialisasi di bidang hukum perceraian. Setelah menangani ratusan kasus perceraian, ia kini menghadapi potensi perceraiannya sendiri, setelah mengetahui suaminya berselingkuh dengan rekan kerjanya di kantor.

Di sisi lain, Cha Eun Kyung bekerja bersama pengacara wanita pemula bernama Han Yu Ri. Dia memiliki kepribadian yang cerah namun tidak menoleransi ketidakadilan. Memiliki banyak perbedaan nilai dan pengalaman, Cha Eun Kyung dan Han Yu Ri harus bekerja sama untuk membantu para klien mereka.

Asianwiki dan Kakak Indra Purnama, berkontribusi dalam artikel ini.

