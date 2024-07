Mengenal Para Pemeran Red Swan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru, Red Swan telah tayang di Disney+ Hotstar dengan total 10 episode, pada Rabu, 3 Juli 2024. Sampai sekarang drakor ini telah menayangkan 7 episode. Red Swan berkisah konspirasi dan romansa. Pemeran utama drakor ini dibintangi Kim Ha Neul.

Pemeran Red Swan

1. Kim Ha Neul

Kim Ha Neul aktris Korea kelahiran 21 Februari 1978. Ia memulai debut aktingnya dalam film berjudul Bye June pada 1998. Ia mendapat peran utama dalam serial drakor Happy Together (1999) dan Into The Sunlight (1999). Ia aktris yang berkali-kali mendapat peran utama, agak jarang mendapat pendukung. Pada 2020, ia tampil dalam drakor 18 Again sebagai Jeong Da Jeong.

2. Jung Ji Hoon (Rain)

Jung Ji Hoon atau Rain, lahir di Seoul, Korea Selatan pada 25 Juni 1982. Ia memulai debutnya sebagai rapper boy group Fanclub sebelum memutuskan untuk memulai karier solo. Ia merilis album pertamanya, Bad Guy, pada 2002. Tahun berikutnya ia membintangi serial televisi Korea, Sang Doo! Let's Go to School dan Full House, dikutip dari Britannica.

3. Jung Gyu Woon

Jung Gyu Woon lahir pada 28 Juni 1982. Ia memulai debut aktingnya pada 2004. Melalui berbagai drama dan film yang dibintanginya, ia pernah mendapat Penghargaan Drama KBS 2008 sebagai Aktor Pendatang Baru Terbaik (Wome of the Sun), Penghargaan Bintang Terbaik Andre Kim 2009, Penghargaan Bintang, Penghargaan Drama SBS 2009 sebagai Bintang Baru (Loving You a Thousand Times), Penghargaan Drama SBS 2011 dalam Penghargaan Keunggulan, Aktor dalam Drama Spesial (Sign, Dr. Champ), dikutip dari KProfiles.

4. Seo Yi Sook

Seo Yi Sook aktris senior Korea lahir di Incheon, pada 25 Oktober 1966. Kariernya dimulai pada akhir tahun 1980-an sebagai pemain panggung. Pada 1998, ia memulai debut filmnya Spring In My Hometown. Debut serialnya dalam Jejoongwon pada 2010.

5. Ki Eun Se

Aktris Korea ini lahir pada 8 April 1983. Ia memulai debutnya dalam serial KBS2 Invisible Man sebagai Choi Jang Soo. Ia tampil dalam film tahun 2008, The Good, the Bad, the Weird. Pada 2012, dia mendapat peran utama dalam serial SBS The Musical. Setahun setelahnya, dia tampil dalam drama romansa Fashion King yang juga ditayangkan di SBS.

Pada 2019, dia mendapat peran pendukung dalam drama keluarga KBS2 What's Wrong. Pada 2020, dia menjadi pembawa acara utama acara renovasi rumah TV Chosun Homederella. Pada tahun yang sama, dia muncul dalam serial populer SBS Penthouse. Pada 2021, ia berperan dalam beberapa serial televisi seperti River Where the Moon Rises di KBS2 dan Now, We Are Breaking Up di SBS. Pada 2024, ia mendapat peran dalam drakor Red Swan sebagai Jang Tae Ra.

