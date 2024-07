Joyland Festival Jakarta 2024 Umumkan 2 Bintang Utama: St. Vincent dan Air

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Joyland Festival Jakarta 2024 mengumumkan dua bintang tamu utama yang siap mengguncang panggung musik, yaitu kehadiran St. Vincent dan Air. Festival ini akan digelar pada 22-24 November 2024 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

St. Vincent dan Air jadi bintang tamu utama

Annie Clark, atau lebih dikenal dengan nama panggungnya, St. Vincent adalah seorang seniman multi-talenta asal Amerika Serikat yang berani mengekplorasi berbagai batasan genre dengan karya-karya inovatifnya. Dengan permainan gitar yang menawan, St. Vincent menjadi salah satu pengaruh terbesar di kalangan bintang pop modern, termasuk Taylor Swift dan Olivia Rodrigo.

Ferry Dermawan, Direktur Program Joyland Festival, mengungkapkan antusiasmenya. “Membawa St. Vincent ke Joyland Festival Jakarta adalah sebuah pencapaian bagi Joyland dan untuk saya secara pribadi! Kami mengagumi karya-karyanya yang indah dan sudah tak sabar untuk menyaksikan penampilannya beberapa bulan lagi,” kata dia, dikutip melalui keterangan tertulis pada Rabu, 31 Juli 2024.

St. Vincent akan membawakan lagu-lagu dari albumnya yang baru dirilis pada tahun ini yaitu All Born Screaming, berisi lagu-lagu seperti ‘Big Time Nothing’, ‘Flea’ dan ‘Broken Man’ serta menghidupkan kembali beberapa lagu klasiknya yang terkenal, seperti ‘Digital Witness’, ‘Pay Your Way in Pain’, ‘Cheerleader’, dan ‘New York’.

Menemani St. Vincent, duo legendaris asal Prancis, Air, akan membawa nuansa atmosferik yang khas. Mereka merayakan ulang tahun ke-25 album debut mereka, Moon Safari, dengan membawakan lagu-lagu ikonik seperti ‘La Femme d’Argent’, dan ‘Kelly Watch the Stars’, dan ‘Sexy Boy’. Nicolas Godin dan Jean-Benoît Dunckel tak hanya akan menampilkan lagu-lagu dari album tersebut, tetapi juga karya-karya lainnya yang telah mengukir perjalanan karier mereka selama hampir tiga dekade.

Festival ini juga akan diwarnai oleh penampilan internasional dari berbagai musisi dan genre; di antaranya duo pop asal Los Angeles, Amerika Serikat Bubble Tea and Cigarettes; band indie rock dari Tokyo, Jepang DYGL; kuartet indie rock asal Korea Selatan

Silica Gel; dan Surprise Chef, ansambel instrumental jazz-funk dari pinggiran Melbourne, Australia. Masing-masing penampil membawa gaya dan karakteristik unik yang akan memperkaya suasana festival.

Penampilan dari musisi tanah air

Joyland Festival Jakarta 2024 tak hanya menghadirkan penampil internasional, tetapi juga merayakan kekayaan seni musik Indonesia. Efek Rumah Kaca akan kembali memukau penggemarnya dengan persembahan dari Konser Rimpang tahun lalu, sementara Majelis Lidah Berduri akan memberikan nuansa teatrikal yang mendalam melalui album terbaru mereka.

Hindia dan Lomba Sihir juga akan bersatu dalam Pentas Sihir, menghidupkan lagu-lagu dari diskografi mereka yang kaya. Grup musik lainnya yang akan turut berpartisipasi mencakup Ali, Maliq & D’Essentials, The Adams, dan The S.I.G.I.T., dan masih banyak lagi.

Dalam semarak Joyland Festival Jakarta 2024, panggung Lily Pad akan menjadi sorotan tersendiri, dengan kehadiran sekstet indie pop yang sangat dicintai, White Shoes & The Couples Company. Mereka tidak hanya akan tampil, tetapi juga dipercayakan untuk menjadi kurator panggung yang akan menghadirkan para artis baru dan eksperimental dari Indonesia serta mancanegara.

Seni dan kegiatan beragam di Joyland

Tak hanya musik, Joyland Festival Jakarta 2024 juga menawarkan berbagai program menarik. Panggung Shrooms Garden akan dimeriahkan oleh komika yang dipandu Soleh Solihun, sementara Joyland Village akan memanjakan pengunjung dengan bisnis makanan dan produk lokal. Area ramah keluarga, White Peacock, yang dikurasi oleh Lintang Sunarta, menawarkan fasilitas taman bermain sensory play dan kegiatan seru lainnya seperti orkestra mini dan paduan suara.

Cinerillaz, outdoor cinema yang menampilkan film pendek, juga akan menjadi daya tarik festival tahun ini. Joko Anwar, penulis dan sutradara terkenal, akan mengkurasi film-film yang ditayangkan, membawa penonton untuk menemukan talenta-talenta baru dalam perfilman Indonesia. “Enggak sabar menemukan talenta-talenta hebat masa depan perfilman Indonesia untuk Joyland Jakarta 2024,” kata sutradara film Pengabdi Setan itu.

Menjelang festival utama, berbagai pre-event juga telah disiapkan untuk membangkitkan antisipasi. Salah satunya adalah debut Cinerillaz di luar lokasi Joyland yang akan digelar pada awal Agustus di Cipete Creative District. Dalam acara ini, sepuluh film pendek yang pernah ditayangkan di Joyland akan ditampilkan, menambah semarak suasana. Selain itu, akan ada peluncuran merchandise Joyland Festival 2024 yang dikolaborasikan dengan beberapa seniman, serta berbagai acara menarik lainnya.

Pra-penjualan tiket kini memasuki Fase 5, dengan opsi early entry tiga hari Rp1.038.000, regular entry tiga hari Rp1.138.000 dan VIP tiga hari Rp1.408.000. Untuk informasi lebih lanjut dan pembelian tiket, kunjungi joylandfest.com dan pantau akun media sosial resmi @joylandfest untuk informasi terkini.

