Taylor Swift, Linkin Park hingga Efek Rumah Kaca Punya Lagu Judul Desember, Ini Makna dan Liriknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Desember merupakan bulan terakhir dalam satu tahun. Pada Desember, biasanya hujan atau salju turun di negara di dunia. Momen ini pun identik dengan kesedihan, kesepian, atau putus cinta. Memanfaatkan momen ini para penyanyi membuat lagu yang berhasil menjadi hits. Berikut adalah empat lagu Desember, baik dari penyanyi Indonesia maupun luar negeri, antara lain:

1. Efek Rumah Kaca - Desember

Efek Rumah Kaca merupakan grup musik indie asal Tanah Air. Grup ini menciptakan lagu yang berjudul Desember. Menurut jurnal.untirta.ac.id, Desember bercerita tentang bencana alam banjir yang hampir selalu memakan korban jiwa dan material setiap akhir tahun.

Lagu ini menceritakan masyarakat akan tenang usai Desember berakhir karena hujan akan menurun. Selain itu, Desember juga memiliki pesan tersirat untuk masyarakat Indonesia harus lebih menjaga lingkungan untuk mengatasi banjir. Adapun, penggalan lirik dalam lagu Desember yang menyebutkan bulan ini sebagai berikut:

Aku selalu suka sehabis

Hujan di bulan Desember

Di bulan Desember

2. Maharani Kahar - Desember Kelabu

Penyanyi Indonesia selanjutnya yang juga menciptakan lagu tentang Desember adalah Maharani Kahar dengan judul Desember Kelabu. Lagu ini berhasil mencuri perhatian publik luas setelah dinyanyikan oleh Yuni Shara.

Lagu ini memiliki makna tentang penantian seseorang yang menanti kedatangan sang kekasih. Seseorang yang dinanti pergi selama dua tahun terhitung pada Desember. Kesendirian pada Desember semakin kelabu dengan udara dingin yang dituruni hujan. Berdasarkan scrib.id, berikut adalah penggalan lirik dalam lagu ini:

Angin Dingin Meniup Mencekam

Di Bulan Desember

Reff

Sinar Cinta Seterang Rembulan

Kini Pudar Sudah

Desember Kelabu Slalu Menghantui

Setiap Mimpiku

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Linkin Park - My December

Dikutip alltimemusic, My December dari Linkin Park ditulis oleh sang vokalis, Bennington melalui piano temannya. Saat itu, ia sedang dalam suasana hati yang buruk. Saat wawancara dengan majalah Kerrang pada 2017, ia juga mengungkapkan lagu tersebut menjadi cerminan peristiwa yang sedang terjadi. My December adalah lagu yang beresonansi dengan banyak orang terkait perasaan sedih, depresi, dan putus asa. Adapun, penggalan liriknya berikut ini, yaitu:

This is my December

This is my time of the year

This is my December

This is all so clear

This is my December

These are my snow-covered trees

This is me pretending

This is all I need

4. Taylor Swift - Back to December

Dikutip songfacts, Back to December milik Taylor Swift menjadi lagu permintaan maaf kepada mantan kekasih karena telah mengacaukan hubungan asmaranya. Mengacu Billboard, lagu ini didedikasikan untuk Taylor Lautner, mantan kekasih Swift yang terlihat dari potongan lirik, “I miss your tan skin, your sweet smile.” Adapun, penggalan lirik lain yang menunjukan lagu Desember ini, yaitu:

I'd go back to December, turn around and make it all right

I go back to December all the time

Pilihan Editor: 5 Hal Tentang Lagu Taylor Swift Back to December