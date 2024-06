Bombay Bicycle Club dan MONO Masuk Line Up Joyland Festival Jakarta 2024 Fase 1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Joyland Festival Jakarta 2024 resmi mengumumkan deretan penampil atau line up fase pertama. Festival tahunan yang digelar oleh Plainsong Live ini sendiri akan diselenggarakan di GBK Senayan, Jakarta pada 22-24 November 2024.

Musisi dari Inggris akan Meriahkan Joyland Festival Jakarta 2024

Bintang utama pertama yang diumumkan adalah kuartet indie rock asal London, Bombay Bicycle Club. Pertama kali datang ke Indonesia pada 2011, mereka akan hadir dengan diskografi yang semakin besar dan pertunjukan penuh nostalgia. Beberapa lagu klasik yang akan mereka bawakan adalah "Always Like This", "Shu e" dan "Luna", di samping materi dari album terbaru One Big Day termasuk "Diving" dan "Meditate".

"Kami mengontak Bombay Bicycle Club di Januari 2024, dan mencapai kesepakatan dalam waktu singkat," kata Ferry Dermawan, Program Director Joyland Festival.

Blueboy menjadi penampil lain yang juga berasal dari Inggris. Blueboy adalah band indie pop yang dibentuk pada 1989. Setelah merilis tiga album dan sejumlah single, Blueboy bubar pada 1999 dan disusul dengan wafatnya Keith Girdler, salah satu pendiri mereka, pada 2007.

Akhir 2023, Paul Stewart yang merupakan anggota pendiri lainnya, mengaktifkan kembali Blueboy dan reuni dengan Gemma Townley, Mark Cousens dan Martin Rose yang pernah menjadi anggota band tersebut di era '90-an. Pada 18 Mei 2024, Blueboy merilis "One', single pertama mereka dalam 25 tahun, dan di hari yang sama mereka mengadakan pertunjukan spesial untuk merayakan ulang ke-30 album perdana mereka, Unisex. Berkat menghadiri acara itu, Ferry mengajak Blueboy tampil di Joyland.

"Kami sangat bahagia akan hadir di Joyland Festival. Ini kehormatan besar dan kami tak sabar untuk jumpa kalian!" kata Gemma Townley di akun Instagram Blueboy.

Band Jepang MONO Kembali Manggung di Indonesia

Grup band rock instrumental asal Tokyo, Jepang, MONO akan kembali manggung di Indonesia dengan tampil di Joyland Festival Jakarta 2024. Mereka telah empat kali berkunjung ke Indonesia, di antara 2008 hingga 2022. Penampilan MONO di Joyland Festival Jakarta mendatang akan menjadi saksi dari rasa cinta antara band tersebut dengan penggemar di Indonesia.

Selain karya-karya ikonik seperti "Halcyon (Beautiful Days)" dan "Ashes in the Snow", MONO juga akan membawakan lagu dari Oath, album ke-12 mereka yang akan dirilis pada Juni 2024 dan direkam bersama legenda yang belum lama ini wafat, Steve Albini.

Joyland Festival Jakarta 2024 Penuh Musisi Internasional

Line up fase 1 Joyland Festival Jakarta 2024 turut dilengkapi oleh Real Estate, band indie rock veteran asal New Jersey, Amerika Serikat; Automatic, trio post-punk dari Los Angeles; Brainstory, trio psychedelic jazz asal Rialto, California; John Carroll Kirby, pianis dan produser asal Los Angeles; serta Balming Tiger, kolektif musik asal Seoul, Korea Selatan.

Promotor masih akan segera mengumumkan nama-nama musisi lainnya, baik dari Indonesia dan luar negeri. Pra-penjualan tiket Joyland Festival Jakarta 2024 sudah memasuki fase 4, yang menyediakan opsi early entry tiga hari Rp 838.000, reguler entry tiga hari Rp 938.000, dan VIP tiga hari Rp 1.208.000.

