Isyana Sarasvati Manggung di Joyland Festival Bali 2024, Umumkan Konser Satu Dekade

TEMPO.CO, Nusa Dua - Penyanyi, Isyana Sarasvati mengguncang panggung Joyland Festival Bali 2024 dengan nyanyian dan stage act yang energik. Pelantun lagu Il Sogno itu membuka panggung Joyland Stage sebagai penampil utama di hari ketiga penyelenggaran festival yang berlangsung di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali pada Ahad, 3 Maret 2024.

Gaya Isyana Sarasvati, Tampil Serba Hitam dengan Jubah

Isyana naik ke panggung pukul 17.30 WITA yang disambut sorakan meriah dari penonton. Bergaya misterius, ia tampil serba hitam dengan jubah. Penampilan Isyana yang tampak edgy melengkapi nyanyiannya yang bergenre rock progresif di album terbarunya, Lexicon.

Penyanyi berusia 30 tahun itu kemudian menyanyikan lagu Lexicon dan Sikap Duniawi secara medley. Jubahnya yang tertiup angin hingga penampilannya sambil memainkan alat musik, keyboard membakar semangat penonton.

"Joyland apa kabar, make some noise," ujar Isyana sambil melanjutkan nyanyiannya membawakan lagu berjudul Mindblowing. “Bentar aku udah lama enggak nyanyi, engap," ucap Isyana. Meski mengaku sudah lama tak tampil, nyanyiannya tetap menghipnotis para penonton Joyland Festival. Melanjutkan aksinya, Isyana terdiam sejenak dan menurunkan irama musiknya dengan membawakan lagu Untuk Hati yang Terluka.

Penampilan Isyana Sarasvati di panggung utama Joyland Festival Bali 2024 yang berlangsung di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali pada Ahad, 3 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty

Isyana Sarasvati Umumkan Konser Satu Dekade di Joyland Festival Bali 2024

Pada kesempatan ini, Isyana mengumumkan kepada para penonton Joyland bahwa tahun ini jadi satu dekadenya dalam berkarya di belantika musik Tanah Air. Isyana menghentikan nyanyiannya dan dengan antusias mengatakan bahwa ia akan menggelar konser untuk merayakan perjalan kariernya sebagai musisi.

"Sama seperti musisi lainnya aku juga mau mengadakan konser besar yang menandai satu dekade aku berkarier," kata Isyana. “Sudah lama aku mengubur lagu-lagu di awal karier aku. Makanya mulai sekarang aku mau menghadirkan lagi sepercik lagu-laguku yang dulu.”

Isyana Sarasvati Bikin Penonton Nostalgia Bawakan Lagu-lagu Lama

Berikut lagu-lagu lama Isyana yang dibawakan di Joyland Festival Bali 2024: Just Keep Being You, Kau Adalah, dan Tetap Dalam Jiwa. Ketiga lagu tersebut dinyanyikan dengan lantunan aransemen yang lebih kekinian dan segar.

Di tengah nyanyiannya, Isyana mengungkap bahwa dia sempat canggung membawakan lagu di awal kariernya itu. “Kok aku kaku ya, guys. Kita boleh kan nyanyiin lagu-lagu lama aku di sini?” kata Isyana menghibur penonton yang bernostalgia.

Menjelang akhir penampilannya, Isyana kembali bikin penonton bersemangat lewat single terbarunya, Ada Ada Aja. Lagu Under God's Plan dan Il Sogno menutup penampilan Isyana di Joyland Festival Bali 2024.

