Neona Bangga Bisa Ikut Menulis Lagu di Mini Album Pretty Girl Rock

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi muda, Neona menunjukkan keseriusannya di dunia musik dengan merilis mini album terbaru bertajuk Pretty Girl Rock. Anak dari penyanyi Riafinola Ifani Sari atau Nola Be3 itu terlibat langsung dalam proses pembuatan lagu-lagu di mini albumnya termasuk proses penulisan lirik.

Adik dari Naura Ayu ini juga mengaku sebagian besar inspirasi lagu-lagu di mini album ini berasal dari kisah pribadinya selain juga dari cerita sahabat terdekatnya yang memiliki unsur love life di dalamnya.

"Awalnya aku tidak pede diikutsertakan dalam proses penulisan lagu, namun bersama Tatsuro dan Om Mhala, setelah mendengarkan hasilnya, aku bangga dengan diri aku sendiri, dan aku sangat puas akan hasilnya, aku berharap pesan-pesan dari lagu ini tersampaikan dengan baik, dan yang mendengarkan enjoy," kata Neona yang kini berusia 15 tahun.



Neona Curahkan Isi Hatinya Lewat Lagu-lagu di Mini Album Pretty Girl Rock



Demi memberikan karya terbaik, Neona sampai membuat workshop khusus untuk menulis lagu-lagu tersebut untuk pertama kalinya. Workshop dilakukan selama lima hari dan dibantu oleh Tatsuro Miller produser asal Malaysia dan Simhala Avadana A&R Trinty Optima Production. Neona mencurahkan apa yang dia ingin utarakan lewat lagu-lagunya.

"Menyenangkan sih kolaborasi bersama Neona ini," ungkap Simhala Avadana yang juga terlibat langsung dalam proses pembuatannya. "Di umur yang masih sangat muda, dia banyak banget menyumbangkan ide dan dia bahkan tahu apa yang dia mau, in terms of lyrics, beats, dan lain sebagainya. Jadi, mengerjakan album ini sangat fun."



Neona Adakan Dance Camp

Menjelang perilisan albumnya, Neona sempat mengadakan Dance Camp pada 28-30 Juni 2024, di mana dia sebelumnya mengaudisi penari-penari secara online. Para peserta diwajibkan untuk mengunggah video mereka melakukan koreografi lagu "Yes You Do, No I Don’t" di TikTok atau Instagram. Setelahnya itu, terpilihlah 10 penari yang keseluruhan seleksinya dilakukan langsung oleh Neona dan sang Ibu, Nola Be3. 10 penari tersebut ada yang berasal dari luar Jakarta, termasuk Bandung, Yogyakarta, Kebumen, hingga Pontianak.

"Dance camp-nya seru banget, senang bisa bertemu dan dibantu oleh teman teman dancer yang keren banget," kata Neona. "Dancer yang aku pilih secara online juga bisa melakukan koreografinya dengan baik banget walaupun hanya latihan dalam dua hari dan menjadi pengalaman yang memorable untuk aku."

Diadakan di Salihara Art, dua hari pertama, peserta digembleng untuk mempelajari koreografi dari dua lagu baru Neona dari dua koreografer yang berbeda yaitu ‘"retty Girl Rock" oleh Brandon Lil Hero dan "Y So Serious?" oleh Ufa Sofura. Menariknya, di hari terakhir, oleh PH Euis Studio, penari yang telah melewati proses penggemblengan tersebut ikut produksi dua video musik dari pagi hingga senja.

Mini album Neona "Pretty Girl Rock" sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Simhala Avadana berharap album ini bisa jadi titik awal Neona untuk menjadi penyanyi yang mumpuni untuk terus berkembang.

