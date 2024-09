Penyanyi Country Tommy Cash Meninggal, Simak 5 Lagunya Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi country Tommy Cash meninggal dalam usia 84 tahun. “Kami bersedih mengumumkan bahwa dunia kehilangan sosok cemerlang tadi malam dengan meninggalnya Tommy Cash," demikian bunyi pernyataan di Instagram dari CEO Icon Entertainment Bill Miller, yang dikutip laman The Hollywood Reporter, Sabtu, 14 September 2024

Tommy Cash meninggal pada Jumat, 13 September 2024, sehari setelah peringatan 21 tahun mendiang penyanyi musik country Johnny Cash, kakaknya, yang meninggal pada 12 September 2003, karena komplikasi diabetes.

Lagu Tommy Cash

Dikutip dari Encyclopedia of Arkansas, Tommy Cash lahir di Dyess (Mississippi), Arkansas, pada 5 April 1940. Meskipun Tommy Cash tak sama populernya seperti kakaknya, tapi dia memiliki beberapa lagu yang cukup terkenal dalam genre country.

1. My Brother Johnny Cash (2008)

Dikutip dari Wide Open Country, My Brother Johnny Cash merupakan lagu yang direkam oleh Tommy Cash sebagai penghormatan untuk sang kakak, Johnny Cash. Lagu ini bagian dari album yang dirilis tahun 2008, Shades of Black.

2. Rise and Shine (1970)

Lagu ini gaya country tradisional dan sering diingat karena melodi yang catchy dan lirik yang penuh semangat. Rise and Shine masuk sebagai hit top 10 lagu di Hot Country Songs pada 1970, menyusul kesuksesan lagu Six White Horses.

3. One Song Away (1970)

Cash juga mencetak satu hit top 10 lagi di Hot Country Songs pada tahun yang sama, yakni One Song Away. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang emosional dan melodi country yang khas. Lagu ini mengikuti gaya country tradisional dengan penekanan vokal yang kuat dan melodi yang menyentuh.

4. The Tears on Lincoln's Face (1970)

The Tears on Lincoln's Face lagu milik Cash yang juga laku keras pada 1970. Dikutip dari All Music, lagu ini memliki gaya Traditional Country dan Country-Pop, mengangkat tema tentang kesedihan yang mendalam. Liriknya menceritakan tentang simbolisme air mata di wajah Abraham Lincoln, menggambarkan rasa duka dan beban emosional yang berat.

5. Six White Horses (1969)

Six White Horses salah satu lagu dalam album debut Tommy Cash, Here's Tommy Cash. Lagu ini mendapat posisi 10 teratas di Billboard's Hot Country Songs pada 1970. Lagu ini mencapai nomor 4, kemudian dinyanyikan ulang oleh penyanyi country hebat Waylon Jennings.

Six White Horses ditulis oleh Larry Murray, dan dibuat sebagai penghormatan kepada John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, dan Martin Luther King.

